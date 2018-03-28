Сумка за 65 тисяч: Ляшко з дружиною з'їздили до Швейцарії

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко разом з дружиною відвідали Швейцарію. За словами нардепа Андрія Лозового, їх туди запросив екс-голова Європарламенту Пет Кокс.

Про це повідомляє "Таблоїд".

Хоча головний радикал України Олег Ляшко не ділився світлинами з подорожі у соцмережах, його права рука Андрій Лозовий необачливо виклав у своєму Instagram кілька фото.

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Ляшко з дружиною з'їздили до Швейцарії

Журналісти помітили на фото з салону автобуса на колінах у дружини Ляшка гарну сумку, дуже схожу на модель з колекції відомого світового бренду Gucci.

Подібна модель на сайті бренду 2,5 тисячі доларів, а це приблизно 65 тисяч гривень.

Ляшко з дружиною з'їздили до Швейцарії

Андрій Лозовий

Додамо, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко любить носити дорогі модні аксесуари. Журналісти помітили на ньому шарф вартістю у 10 тисяч гривень. Також на ньому помітили куртку за 42 тисячі та брендове взуття.