15:29
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
6°C
11°C 2°C
  • середа
    16°C 5°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Працюйте років 20": у мережі показали розкішний будинок тестя Луценка

3722 Читать новость на русском
У мережі показали розкішний будинок тестя Луценка
У мережі показали розкішний будинок тестя Луценка / dw.com

Громадський активіст Максим Костецький виклав у мережу фото чималого маєтку родини генпрокурора Юрія Луценка.

Про це він написав у на своїй сторінці у Facebook.

"Вирішив привідкрити вам святая святих. Літній будиночок ЦПК та ТІ (Центр протидії корупції і Transparency international, – "24"). Ми тут корпоративні заходи проводимо. Випадково не потрапило в декларації", – пожартував Максим Костецький в дописі до фото.

Читайте також: Сумка за 65 тисяч: Ляшко з дружиною з'їздили до Швейцарії

На фото будинок в елітному селищі Стоянка під Києвом, у якому мешкає тесть Луценка. Будинок на понад 800 квадратних метрів рієлтори оцінили в 1 мільйон доларів.

За словами Віталія Шабуніна, тесть Луценка і близько не має таких доходів. Будинок зареєстрований на батька Ірини Луценко Степана Нарембіка.

На допис відреагував генпрокурор України Юрій Луценко.

Ну по доходах керівники ЦПК і ТІ нас вже випереджають. Хай працюють років 20 – матимуть такий же будинок,
– зазначив Луценко у коментарях.

Далі почалась перепалка у коментарях. Активіст зазначив, що Юрій Луценко, "як завджи, збрехав", адже його зарплата понад 1 мільйон гривень, зарплата Максима – 842 тисячі з податками (19,5%), тобто "на руки" – 678 тисяч гривень.

"Не кажучи, що Луценко за вісім днів відпочинку на Сейшелах спустив більше, ніж я заробив за рік. І проблема не у розмірі його статків, а в тому, що вони і близько не корелюються з доходами", – наголосив він.

До слова, генпрокурор України Юрій Луценко задекларував 1 мільйон 302 тисячі гривень зарплати, отриманої у 2017 році. При цьому, глава ГПУ вказав у декларації, що не має власного автомобіля.

Теги: Новини України Юрій Луценко Нерухомість Ірина Луценко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук