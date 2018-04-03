"Працюйте років 20": у мережі показали розкішний будинок тестя Луценка

Громадський активіст Максим Костецький виклав у мережу фото чималого маєтку родини генпрокурора Юрія Луценка.

Про це він написав у на своїй сторінці у Facebook.

"Вирішив привідкрити вам святая святих. Літній будиночок ЦПК та ТІ (Центр протидії корупції і Transparency international, – "24"). Ми тут корпоративні заходи проводимо. Випадково не потрапило в декларації", – пожартував Максим Костецький в дописі до фото.

Читайте також: Сумка за 65 тисяч: Ляшко з дружиною з'їздили до Швейцарії

На фото будинок в елітному селищі Стоянка під Києвом, у якому мешкає тесть Луценка. Будинок на понад 800 квадратних метрів рієлтори оцінили в 1 мільйон доларів.

За словами Віталія Шабуніна, тесть Луценка і близько не має таких доходів. Будинок зареєстрований на батька Ірини Луценко Степана Нарембіка.

На допис відреагував генпрокурор України Юрій Луценко.

Ну по доходах керівники ЦПК і ТІ нас вже випереджають. Хай працюють років 20 – матимуть такий же будинок,

– зазначив Луценко у коментарях.

Далі почалась перепалка у коментарях. Активіст зазначив, що Юрій Луценко, "як завджи, збрехав", адже його зарплата понад 1 мільйон гривень, зарплата Максима – 842 тисячі з податками (19,5%), тобто "на руки" – 678 тисяч гривень.

"Не кажучи, що Луценко за вісім днів відпочинку на Сейшелах спустив більше, ніж я заробив за рік. І проблема не у розмірі його статків, а в тому, що вони і близько не корелюються з доходами", – наголосив він.

До слова, генпрокурор України Юрій Луценко задекларував 1 мільйон 302 тисячі гривень зарплати, отриманої у 2017 році. При цьому, глава ГПУ вказав у декларації, що не має власного автомобіля.