19:41
31 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
5°C
8°C 2°C
  • неділя
    14°C 5°C
  • понеділок
    7°C 3°C
  • вівторок
    8°C 2°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, сьогодні
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, сьогодні
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Луценко показав свою декларацію: зарплата понад мільйон гривень

193 Читать новость на русском
Електронна декларація Юрія Луценка
Електронна декларація Юрія Луценка / Фото з вільних мереж

Генпрокурор України Юрій Луценко задекларував 1 мільйон 302 тисячі гривень зарплати, отриманої у 2017 році. При цьому глава ГПУ вказав у декларації, що не має власного автомобіля.

Про це свідчить електронна декларація Луценка в Єдиному держреєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Окрім зарплати, Луценко вніс до своєї декларації інформацію про отримані 2 подарунки у негрошовій формі. Загальна їх вартість становить 289,3 тисячі гривень.

Читайте також: Тимошенко знову подала "бідну" декларацію

Генпрокурор також вказав, що зберігає на рахунках в "Укрексімбанку" 1 мільйон 331,8 тисячі гривень. В цьому ж банку Луценко відкрив рахунок для зберігання 2,9 тисячі євро та 11,4 тисячі доларів. Окрім того, ще 10 тисяч гривень глава ГПУ зберігає у готівці.

Власного транспорту в Луценка, згідно з його декларацією, немає. Проте генпрокурор користується службовим автомобілем Toyota Camry 2013 року випуску.

У свою чергу дружина генпрокурора Ірина Луценко придбала автомобіль Mercedes-Benz 2017 року випуску. Також у декларації глави ГПУ вказано, що за рік його дружина отримала 240,5 тисячі гривень зарплати та 252,8 тисячі гривень компенсації на ведення депутатської діяльності.

Щодо нерухомості сім’ї Луценкі, то дружина генпрокурора володіє квартирою в Києві площею 181 квадратний метр, нежитловим приміщенням у Києві площею 92,2 квадратних метра, житловим будинком у місті Дубно площею 203,9 квадратних метра та земельною ділянкою в Дубно площею 775 квадратних метрів.

Сам же Юрій Луценко ділить із дружиною право власності на квартиру в Києві площею 181 квадратний метр, житловий будинок площею 859 квадратних метрів у Києво-Святошинському районі, а також земельну ділянку в цьому районі площею 2,475 квадратних метра. Окрім того, подружжя є співвласниками гаража в Києво-Святошинському районі площею 80 квадратних метрів.

Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Ірина Луценко ГПУ е-декларування Гроші
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 19:01 "Пытали током и били": как ФСБ упекла в тюрьму экс-мэра Феодосии
Юрій Бутусов 2003
Хто в Європі не любить євреїв, або Чим може пишатись Україна
сьогодні, 16:00 Хто в Європі не любить євреїв, або Чим може пишатись Україна
Борис Немировський 2231
Німеччина заграє з Росією, або Європа vs
сьогодні, 15:15 Німеччина заграє з Росією, або Європа vs "Північний потік-2"
Борис Немировський 2454
Хто насправді проклав Гройсману шлях до прем'єрства і що він робитиме далі
сьогодні, 14:00 Хто насправді проклав Гройсману шлях до прем'єрства і що він робитиме далі
Христина Бердинських 1980
Spring is coming: 10 найкращих музичних новинок березня
сьогодні, 13:00 Spring is coming: 10 найкращих музичних новинок березня
Олена Булан 247
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук