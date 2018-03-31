Луценко показав свою декларацію: зарплата понад мільйон гривень

Генпрокурор України Юрій Луценко задекларував 1 мільйон 302 тисячі гривень зарплати, отриманої у 2017 році. При цьому глава ГПУ вказав у декларації, що не має власного автомобіля.

Про це свідчить електронна декларація Луценка в Єдиному держреєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Окрім зарплати, Луценко вніс до своєї декларації інформацію про отримані 2 подарунки у негрошовій формі. Загальна їх вартість становить 289,3 тисячі гривень.

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Генпрокурор також вказав, що зберігає на рахунках в "Укрексімбанку" 1 мільйон 331,8 тисячі гривень. В цьому ж банку Луценко відкрив рахунок для зберігання 2,9 тисячі євро та 11,4 тисячі доларів. Окрім того, ще 10 тисяч гривень глава ГПУ зберігає у готівці.

Власного транспорту в Луценка, згідно з його декларацією, немає. Проте генпрокурор користується службовим автомобілем Toyota Camry 2013 року випуску.

У свою чергу дружина генпрокурора Ірина Луценко придбала автомобіль Mercedes-Benz 2017 року випуску. Також у декларації глави ГПУ вказано, що за рік його дружина отримала 240,5 тисячі гривень зарплати та 252,8 тисячі гривень компенсації на ведення депутатської діяльності.

Щодо нерухомості сім’ї Луценкі, то дружина генпрокурора володіє квартирою в Києві площею 181 квадратний метр, нежитловим приміщенням у Києві площею 92,2 квадратних метра, житловим будинком у місті Дубно площею 203,9 квадратних метра та земельною ділянкою в Дубно площею 775 квадратних метрів.

Сам же Юрій Луценко ділить із дружиною право власності на квартиру в Києві площею 181 квадратний метр, житловий будинок площею 859 квадратних метрів у Києво-Святошинському районі, а також земельну ділянку в цьому районі площею 2,475 квадратних метра. Окрім того, подружжя є співвласниками гаража в Києво-Святошинському районі площею 80 квадратних метрів.