Тимошенко знову подала "бідну" декларацію

Голова фракції "ВО "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко задекларувала 560 тисяч гривень доходів, отриманих у 2017 році. Водночас чоловік політика Олександр задекларував 3 мільйони 600 тисяч гривень.

Про це свідчать дані Єдиного держреєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, зі всього доходу Тимошенка її зарплата склала 225,5 тисячі гривень, ще 252,8 тисячі гривень – забезпечення депутатської діяльності, а також 81,7 тисячі гривень – відсотки від вкладу в державному "Ощадбанку". До слова, в цьому банку нардеп зберігає 614,1 тисячі гривень. При цьому Тимошенко задекларувала 290 тисяч гривень готівки.

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Окрім того, лідерка "Батьківщини" орендує житловий будинок площею 588 квадратних метрів у Козині на Київщині у своєї двоюрідної сестри Тетяни Шарапової. Також Тимошенко користується 4 земельними ділянками площею 1,5 тисячі квадратних метрів, 1,862 тисячі квадратних метрів, 1,5 тисячі квадратних метрів і 1,244 тисячі квадратних метрів.

Перша із задекларованих земельних ділянок вказана як "земельна ділянка під об'єктом оренди", друга – "земельна ділянка біля об'єкта оренди", третя і четверта – "земельні ділянки межують з об'єктом оренди".

При цьому перші дві земельні ділянки належать Шараповій, а решта – голові Дніпропетровської обласної організації "Батьківщини", депутату Дніпропетровської обласної ради Антоніні Ульяхіній.

Автомобілів у Тимошенко немає, проте є коштовності. Так, депутат задекларувала 3 пари сережок з перлами і дрібними коштовними каменями, кільце з дрібним коштовним каменем, підвіску з коштовним каменем, 2 намиста з перлами, кільце з перлами і дрібним коштовним камінням, а також набір із сережок та кільця з коштовними каменями.

У свою чергу чоловік Тимошенко отримав близько 3,4 мільйона гривень доходу від підприємницької діяльності та 245 тисяч гривень доходу від компанії Britico Product s.r.o (Чехія). На рахунку в "Мегабанку" (Харків) він зберігає 22 тисячі гривень і 28 тисяч доларів, а в "Українському будівельно-інвестиційному банку" (Київ) – 1 тисячу гривень.

Готівкою чоловік Тимошенко задекларував 194 тисячі євро, 360 тисяч гривень і 358 тисяч доларів. Окрім того, в нього є автомобіль ГАЗ-14 "Чайка" 1983 року випуску, Mercedes Benz GL-350 2014 року випуску і 2 наручних годинники.