Тимошенко снова подала "бедную" декларацию

Глава фракции "ВО "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко задекларировала 560 тысяч гривен доходов, полученных в 2017 году. В то же время муж политика Александр задекларировал 3 миллиона 600 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, из всего дохода Тимошенко ее зарплата составила 225,5 тысячи гривен, еще 252,8 тысячи гривен – обеспечение депутатской деятельности, а также 81,7 тысяч гривен – проценты от вклада в государственном "Ощадбанке". К слову, в этом банке нардеп сохраняет 614,1 тысячу гривен. При этом Тимошенко задекларировала 290 тысяч гривен наличных.

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Кроме того, лидер "Батькивщины" арендует жилой дом площадью 588 квадратных метров в Козине на Киевщине у своей двоюродной сестры Татьяны Шараповой. Также Тимошенко пользуется 4 земельными участками площадью 1,5 тысячи квадратных метров, 1,862 тысячи квадратных метров, 1,5 тысячи квадратных метров и 1,244 тысячи квадратных метров.

Первый из задекларированных земельных участков указан как "земельный участок под объектом аренды", второй – "земельный участок у объекта аренды", третий и четвертый – "земельные участки граничат с объектом аренды".

При этом первые два земельных участка принадлежат Шараповой, а остальные – главе Днепропетровской областной организации "Батькивщины", депутату Днепропетровского областного совета Антонине Ульяхиной.

Автомобилей у Тимошенко нет, однако есть драгоценности. Так, депутат задекларировала 3 пары сережек с жемчугом и мелкими драгоценными камнями, кольцо с мелким драгоценным камнем, подвеску с драгоценным камнем, 2 ожерелья с жемчугом, кольцо с жемчугом и мелким драгоценными камнями, а также набор из сережек и кольца с драгоценными камнями.

В свою очередь муж Тимошенко получил около 3,4 миллиона гривен дохода от предпринимательской деятельности и 245 тысяч гривен дохода от компании Britico Product s.r.o (Чехия). На счету в "Мегабанке" (Харьков) он сохраняет 22 тысячи гривен и 28 тысяч долларов, а в "Украинском строительно-инвестиционном банке" (Киев) – 1 тысячу гривен.

Наличными муж Тимошенко задекларировал 194 тысячи евро, 360 тысяч гривен и 358 тысяч долларов. Кроме того, у него есть автомобиль ГАЗ-14 "Чайка" 1983 года выпуска, Mercedes Benz GL-350 2014 года выпуска и 2 наручных часов.