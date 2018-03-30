Порошенко обнародовал декларацию за 2017: сколько заработал Президент

Президент Украины Петр Порошенко отчитался о доходах, расходах и благотворительности.

Как указано на сайте Президента, общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 составила более 16 млн гривен – 16303874 гривен. 336000 гривен из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15795874 гривен – проценты по депозитам.

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Отмечается, что в течение 2017 Петр Порошенко не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является. Все потому, что свою долю в крупнейшем активе, корпорации "Рошен", Петр Порошенко передал в доверительную собственность "Ротшильд".

Неизменным остался перечень ценных бумаг, которыми владеет Порошенко. А также недвижимого и движимого имущества по сравнению с 2016 год не увеличилось.

Сумма средств, которые Петр Порошенко сохраняет на банковских счетах, уменьшилась за год на 430 тысяч долларов.