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Любимцы судьбы: кому из госслужащих больше всего повезло в лотерею

182 Читати новину українською
Лотерея (иллюстрация)
Лотерея (иллюстрация) / Фото из открытых источников

Если верить декларациям, нардеп и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко выиграл свыше полмиллиона в лотерею. Однако среди чиновников нашлись и более "счастливые".

Об этом говорится в Bihus.Info

Народный депутат от "Самопомочи" Павел Кишкарь оказался главным любимцем судьбы. Согласно его декларации за 2015 год, он отметил, что выиграл в лотерею 1,2 миллиона гривен.

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По его словам, такую сумму он выиграл не из-за простого везения, а благодаря тщательно просчитанной математической модели:

Я купил лотерейный билет и выиграл. Но возможность выигрыша дает математический анализ. Это достаточно сложная система в плане работы,
– отметил он.

На день рождения в лотерее 1 миллион гривен выиграла начальница отдела образования Шполянского городского совета Черкасской области Ирина Каландирец. Помог "поднять" такую сумму магический камень в усадьбе Гоголя на Полтавщине, на котором она посидела во время экскурсии накануне и загадала выиграть миллион. Однако ей выплатили только около 300 тысяч гривен. Но останавливаться на достигнутом она не собирается и заявляет о намерении побороться за джек-пот в размере 3 миллионов гривен.

Жена начальника отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Александра Мороза, выиграла 777 тысяч гривен.

Заядлый игрок Алексей Ленский в 2015 году выиграл в "Украинскую национальную лотерею" 9,5 тысяч гривен, а в 2016 сорвал большой куш – почти 562 тысячи. Однако в 2017 году сумма нового выигрыша значительно уменьшилась – только 76,5 тысяч гривен.

Олегу Ляшко "Фортуна улыбнулась трижды: 24 октября 2017 года он подал декларацию о существенных изменениях, в которой сообщил о трех выигрышах в "УНЛ" на общую сумму в 571 тысячу гривен. Принесли их Ляшко якобы ставки на футбольные матчи. Но “методом Ляшко” после этого почему-то заинтересовались совсем не математики, а НАБУ, которое заподозрило нардепа в декларации недостоверной информации и незаконном обогащении.

Чиновники за 2015-2018 годы в лотереях и на букмекерских ставках "подняли" 7 874 тысячи гривен.

К слову, не на войне, но арсенал немалый. В частных коллекциях украинских депутатов находится 18% всего зарегистрированного оружия.

Теги: Новости Украины рейтинги Верховная Рада Александр Мороз Олег Ляшко е-декларирование Деньги
Источник: 24 Канал
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