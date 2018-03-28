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Ковбои украинского парламента: у кого из нардепов больше всего оружия

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Не на войне, но арсенал немалый. В частных коллекциях украинских депутатов находится 18% всего зарегистрированного оружия.

Наиболее из всех вооружендепутат Нестор Шуфрич – в его арсенале 156 единиц оружия.

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На втором месте однопартиец Шуфрича Михаил Добкин. Он является владельцем 18-ти ружей и карабинов с оптическими прицелами и приборами ночного видения. Геннадий Бобов собрал у себя 9 единиц оружия – винтовки, ружья и карабины. 4-е место у Виталия Хомутынника, его он занял с шестью охотничьими ружьями и карабинами. И замыкает ТОП-5 Юрий Мирошниченко с 5-ю охотничьими винтовками.

Ковбои украинского парламента

От такого арсенала в откровенном шоке Леонид Остальцев – ветеран российско-украинской войны и основатель пиццерии "Ветерано".

Игорь Котвицкий! Пупсик! 6 "нагородняков"! АПС, "Смит Энд Вессон", "Маузер", "Глок 17", "Форт 9", "Форт 17" и даже "Форт21". Братан! Нах*ра тебе так дох*ра? Его, пожалуй, ежемесячно награждают,
– сказал он.

Ветеран сразу сгенерировал идею – создать нардепоское подразделение.

Я даже думаю, что можно не вооружать пехотный батальон, а вооружить 2 роты и где-то 3 разведывательные группы. Единственное, что им нужно будет добавить немного тяжелого вооружения – пулеметы, РПГ, противотанковые, может несколько огнеметов. У нас уже есть полностью боеспособное подразделение, полностью укомплектованное народными депутатами,
– иронизирует ветеран.

А вот наиболее прогрессивной, с точки зрения вооружения, является "Радикальная партия". Сергей Скуратовский, Алексей Ленский и Сергей Рыбалка во главе с лидером Олегом Ляшко награждены 9-миллиметровыми немецкими пистолетами-пулеметами МП5. Противостоять "РПЛ-овскому спецназу" могут разве что двое "нарфронтовцев". У сергея Пашинского и Юрия Березы – по отечественной штурмовой винтовке "Форт 224".

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Экс-начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк ничего удивительного в депутатских арсеналах не имеет, однако подчеркивает, что оружие в стране следует легализировать.

У многих людей, которые не имеют даже статуса местного депутата, тоже много оружия. И не меньше, чем у Нестора Шуфрича. Я, конечно, не приветствую такого количества оружия, но это его право, и я уверен, что он каких-либо законов не нарушает. Тем более, я опять подчеркиваю, что у нас закона об оружии нет,
– сказал он.

Зачем нардепам сотни единиц оружия, похоже, знают только сами народные избранники. Правда, идеи, что делать с этими стволами, есть.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Оружие
Источник: 24 Канал
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