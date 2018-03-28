Умер Виктор Калашников – известный оружейник и сын создателя легендарного автомата

Умер Виктор Калашников, который был сыном легендарного конструктора оружия и создателем популярного в мире автомата Михаила Калашникова. Произошло это 27 марта в российском Ижевске. Выдающемуся российскому оружейнику было 75 лет.

Соответствующее сообщение опубликовал Ижевский государственный технический университет, носящий имя Михаила Калашникова.

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"27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжДТУ Виктор Михайлович Калашников – советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна "Калашников", кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова", – говорится в заметке.

Отмечается, что родился он 16 июля 1942 года, а в 1966-м, после окончания Ижевского механического института, начал свою трудовую деятельность в отделе Главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода.

При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделий, разработал ряд узлов и деталей на уровне изобретений. Участвовал в разработке самозарядных охотничьих карабинов, разработал по конкурсу блокировки ударника для карабина "Медведь-3". Принимал участие в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием. Виктор Михайлович участвовал в работах по теме "Абакан", его коллективом были разработаны пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН",

– подчеркивают в институте.

К слову, Виктор Калашников был награжден Орденом "Знак Почета", медалью "В память 850-летия Москвы", Золотой медалью Государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии "Гарантия качества и безопасности", медалью "Честь и польза" Международного благотворительного фонда "Меценаты". Так он имеет такие звания: "Почетный работник промышленности вооружений", "Заслуженный конструктор Российской Федерации", "Почетный оружейник", а также был членом-корреспондентом инженерной академии Удмуртской Республики.

Добавим, что его отец Михаил Калашников скончался 23 декабря 2013 года.

Напомним, недавно в возрасте 72 лет трагически ушел из жизни легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов.