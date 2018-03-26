Помер Сергій Мавроді: що відомо про засновника "МММ"

26 березня у Москві від серцевого нападу помер Сергій Мавроді, засновник найбільшої в історії РФ фінансової піраміди "МММ". Йому було 62 роки. Сайт "24" розповідає про головні факти із біографії скандального російського бізнесмена, засудженого за шахрайство.

Сергій Мавроді народився із вродженою двосторонньою вадою серця, у зв'язку з чим лікарі прогнозували йому недовготривале життя. У ніч на 26 березня його госпіталізували у Боткінську лікарню, що у Москві. Медики діагностували в нього серцевий напад. Зранку Мавроді помер. В Росії дехто називає його фінансовим генієм, проте більшість упевнені, що цей чоловік був аферистом, який увів в оману десятки мільйонів людей. Про неоднозначну особистість Мавроді та те, чим він "прославився" – далі у публікації.

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Біографія Сергія Мавроді

Дитинство та юність

Сергій Мавроді народився 11 серпня 1955 року в Москві у звичайній радянській сім'ї. Батько Пантелій був монтажником, а мати Валентина – економістом. Мав молодшого брата. Закінчив середню московську школу № 35, а також Дитячу художню школу № 1 ім. В. А. Сєрова.

Вчителі з дитинства відзначали в нього здібності до точних наук. Хлопчик перемагав в олімпіадах з математики та фізики. Сам Мавроді хизувався феноменальною пам'яттю.

Я міг дослівно повторити будь-який уривок, який читали мені вголос. Але потім, внаслідок дванадцяти струсів мозку – я був дуже непосидючою дитиною! – пам'ять дещо погіршилася, і з феноменальної стала просто хорошою. Ну і слава Богу!

– розповідав він про себе.

Після школи Мавроді мріяв вступити до престижного Московського фізико-технічного інституту (МФТІ). Однак він не пройшов конкурс і у 1972 році став студентом Московського інституту електронного машинобудування. Під час навчання він серйозно захопився самбо, ставши кандидатом у майстри спорту. Здобув титул чемпіона Москви в абсолютній ваговій категорії, однак на цьому свою спортивну кар'єру завершив, пояснивши, що вона займала занадто багато часу.



Математичні здібності не допомогли Мавроді вступити у престижний виш

Інститут молодий інженер успішно закінчив у 1978-му, після чого відпрацював 3 роки за розподілом в одному зі столичних науково-дослідних університетів. Потім звільнився і почав продавати піратські відеозаписи, за що у 1983 році був затриманий і міг загриміти за ґрати. Однак ув'язнення йому тоді вдалося уникнути завдяки "поблажливій" на той час політиці правоохоронних органів до "незначних" правопорушень.

Афера всього життя: Мавроді і його "МММ"

Своє скандальне дітище Мавроді заснував у 1989 році разом із братом В'ячеславом та Ольгою Мельниковою. Назва "МММ" склалася із перших літер прізвищ засновників компанії. На її основі пізніше було створено кілька структур, включно із сумнозвісною однойменною фінансовою пірамідою, кількість вкладників якої, за різними оцінками, становила від 2 до 15 мільйонів осіб. Активний продаж акцій та білетів (ціна одного білета дорівнювала одній сотій ціни акції) "МММ" розпочався в лютому 1994 року, і вже до серпня вартість кожної акції зросла у 127 разів. Подейкували, що лише у столиці Росії Мавроді заробляв тоді вже близько 50 млн доларів у день. Однак діяльність "МММ" зупинили 4 серпня того ж року – центральний офіс компанії на Варшавському шосе в Москві захопили силовиками, а самого Мавроді заарештували за порушення податкового законодавства і зобов'язали виплатити у держбюджет майже 50 мільярдів рублів.

Затримання Мавроді та мітинги ошуканих вкладників "МММ": дивіться відео

З офісу "МММ" вивезли величезну кількість готівки, яку вкладникам не повернули. Мавроді так коментував обсяги вкладень, що були залучені "МММ":

Та як зірок на небі! (...) Якщо ж серйозно, то сімнадцять КамАЗів готівки. Плюс 8 відсотків акцій "Газпрому". Раніше це було близько 25 мільярдів доларів. Зараз не знаю, треба дивитися. Ще були акції нафтових компаній.

Перебуваючи під арештом Мавроді призупинив роботу свого основного проекту і задля того, аби убезпечитись від ув'язнень в майбутньому, вирішив балотуватися в парламент.



Так виглядали білети, вигадані Мавроді для "МММ"

Політична кар'єра

У жовтні 1994 року правоохоронні органи відпустили Мавроді і наприкінці цього місяця він став парламентарем Держдуми Росії, не приховуючи, що депутатський мандат був необхідним йому лише для недоторканності. Мавроді прогулював засідання Думи, продовжував займатися комерційною діяльністю, а також створив і очолив "Партію народного капіталу". Але надовго у політиці Мавроді не затримався. У 1996 році його позбавили повноважень і оголосили в розшук.



Мавроді у Держдумі Росії у 1994 році

1000 і одне шахрайство

Переховуючись від російської влади в орендованих квартирах, Мавроді організував в Інтернеті ще одну масштабну електронну піраміду під назвою Stock Generation, яка стала міжнародною. Підприємство було зареєстровано в Домініканській Республіці як азартна гра, насправді ж функціонувало як несправжня фондова біржа, на якій торгували "акціями" вигаданих Мавроді підприємств. Валютні курси на "цінні папери" він також придумував самостійно. Від Stock Generation постраждало близько трьохсот тисяч європейців та американців.

Затримання дубль три

У 2003 році авантюриста заарештували. Мавроді звинувачували у шахрайстві, підробці документів, а також у порушенні податкового законодавства. Основна ж справа про обман мільйонів вкладників налічувала понад 600 томів. Її розслідування тривало 3 роки, і ще рік ішов судовий розгляд. У квітні 2007 році шахрай отримав за вироком суду чотири роки і шість місяців позбавлення волі, однак уже в травні Мавроді відпустили на волю: у термін заґратування зарахували перебування в слідчому ізоляторі.



Мавроді під час звільнення із СІЗО. Збиток, нанесений ним ошуканим вкладникам, оцінують у мільярд, а то й у декілька мільярдів доларів

"МММ" – відродження з попелу

У 2011 році Мавроді зі своєї квартири, звідки він практично не виходив, несподівано оголосив про створення нової компанії "МММ-2011" із гаслом "Мы можем многое". Це була чергова фінансова піраміда, учасники якої повинні були обмінюватися грошима за допомогою інтернет-гаманців і банківських переказів. Цього ж року вона збанкрутувала. Наступні спроби Мавроді "відродити" діяльність своїх фінансових пірамід також провалилися. У грудні 2015 року він оголосив про закриття "МММ" у Росії, Білорусі та Казахстані.

Мавроді і Bitcoin

Аферист навіть намагався створити свого роду Bitcoin-імперію, запустивши на початку 2014 року віртуальну піраміду на основі криптовалюти, назвавши свої "електронні гроші" Mavro. Навесні 2016 року він оголосив про закриття і цієї піраміди. Щоправда, у 2017 році Мавроді написав у своєму Twitter-акаунті про перезапуск "криптовалюти" Mavro через "безпрецедентне зростання курсу біткойна".

Останній твіт Мавроді

Мавроді про Bitcoin: дивіться відео

Особисте життя

Мавроді мав дружину-українку. У 1993 році він одружився з Оленою Павлюченко, яка згодом емігрувала до Росії із Запоріжжя. На Батьківщині жінка працювала вихователькою у дитсадку. Олена була фотомоделлю і брала участь у конкурсах краси різного масштабу, на одному з яких і познайомилася із Сергієм. У них були дивні стосунки: знайомі пари зазначали, що Мавроді ніколи не проживали разом. Під час свого арешту Сергій наполіг на розлученні, а у 2006 році йому повідомили, що Олена народила дівчинку, яку він так ніколи і не бачив.



Дружина Сергія Мавроді

Мавроді як письменник, кіносценарист та музикант

Цей скандальний чоловік був різносторонньою особистістю. Він написав багато творів у різних жанрах. Під час слідства над ним Мавроді створив роман "Син Люцифера". У 2008 році була видана збірка його новел "Спокуса", яка є продовженням роману, а також друга частина – "Спокуса 2". Окрім цього, за повістю "ПіраМММіда", в якій Мавроді описав автобіографію, зняли фільм. А наприкінці 2015 року розпочався Інтернет-показ серіалу "Зомбі", до якого Мавроді написав сценарій і музику.



У 2007 році вийшла книга Мавроді "Вся правда про "МММ". Історія першої піраміди. Тюремні щоденники"

Хоч його діяльність оцінюють дуже неоднозначно, сам Мавроді вважав, що:

Важливим є лише масштаб діянь. Їх абсолютна величина. Знак же значення не має. Мінус легко змінюється на плюс, і навпаки. Ось тільки нуль ні на що ніколи не змінюється.

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