Умер Сергей Мавроди: что известно про основателя "МММ"

26 марта в Москве от сердечного приступа скончался Сергей Мавроди, основатель крупнейшей в истории РФ финансовой пирамиды "МММ". Ему было 62 года. Сайт "24" рассказывает о биографии и главных фактах из жизни российского бизнесмена, осужденного за мошенничество.

Сергей Мавроди родился с врожденным двусторонним пороком сердца, в связи с чем врачи прогнозировали ему недолговременную жизнь. В ночь на 26 марта был госпитализирован в Боткинскую больницу, что в Москве. Медики диагностировали у него сердечный приступ. Утром Мавроди умер. В России некоторые называют его финансовым гением, однако большинство уверены, что этот человек был аферистом, который ввел в заблуждение десятки миллионов людей. О неоднозначной личности Мавроди и то, чем он "прославился" – далее в публикации.

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Биография Сергея Мавроди

Детство и юность

Сергей Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве в обычной советской семье. Отец Пантелей был монтажником, а мать Валентина – экономистом. Имел младшего брата. Окончил среднюю московскую школу № 35, а также Детскую художественную школу № 1 им. В. А. Серова.

Учителя с детства отмечали у него способности к точным наукам. Мальчик побеждал в олимпиадах по математике и физике. Сам Мавроди щеголял феноменальной памятью.

Я мог дословно повторить любой отрывок, который читали мне вслух. Но потом, вследствие двенадцати сотрясений мозга – я был очень непоседливым ребенком! – память несколько ухудшилась, и из феноменальной стала просто хорошей. Ну и слава Богу!

– рассказывал он о себе.

После школы Мавроди мечтал поступить в престижный Московский физико-технический институт (МФТИ). Однако он не прошел конкурс и в 1972 году стал студентом Московского института электронного машиностроения. Во время учебы он серьезно увлекся самбо, став кандидатом в мастера спорта. Завоевал титул чемпиона Москвы в абсолютной весовой категории, однако на этом свою спортивную карьеру завершил, объяснив, что она занимала слишком много времени.

Математические способности не помогли Мавроди вступить в престижный вуз

Институт молодой инженер успешно закончил в 1978-м, после чего отработал 3 года по распределению в одном из столичных научно-исследовательских университетов. Затем уволился и начал продавать пиратские видеозаписи, за что в 1983 году был задержан и мог загреметь за решетку. Однако заключения ему тогда удалось избежать благодаря "снисходительной" к тому времени политике правоохранительных органов к "незначительным" правонарушениям.

Афера всей жизни: Мавроди и его "МММ"

Свое скандальное детище Мавроди основал в 1989 году вместе с братом Вячеславом и Ольгой Мельниковой. Название "МММ" сложилась из первых букв фамилий основателей компании. На ее основе позже было создано несколько структур, включая печально одноименную финансовую пирамиду, количество вкладчиков которой, по разным оценкам, составляло от 2 до 15 миллионов человек. Активные продажи акций и билетов (цена одного билета равнялась одной сотой цены акции) "МММ" начался в феврале 1994 года, и уже к августу стоимость каждой акции выросла в 127 раз. Поговаривали, что только в столице России Мавроди зарабатывал тогда уже около 50 млн долларов в день. Однако деятельность "МММ" остановили 4 августа того же года - центральный офис компании на Варшавском шоссе в Москве захватили силовики, а самого Мавроди арестовали за нарушение налогового законодательства и обязали выплатить в госбюджет почти 50 миллиардов рублей.

Задержание Мавроди и митинги обманутых вкладчиков "МММ": смотрите видео

Из офиса "МММ" вывезли огромное количество наличности, которую вкладчикам не вернули. Мавроди так комментировал объемы вложений, которые были привлечены "МММ":

Да как звезд на небе! (...) Если же серьезно, то семнадцать КАМАЗов наличности. Плюс 8 процентов акций "Газпрома". Раньше это было около 25 миллиардов долларов. Сейчас не знаю, надо смотреть. Еще были акции нефтяных компаний.

Находясь под арестом Мавроди приостановил работу своего основного проекта и для того, чтобы обезопаситься от заключений в будущем, решил баллотироваться в парламент.



Так выглядели билеты, вымышленные Мавроди для "МММ"

Политическая карьера

В октябре 1994 года правоохранительные органы отпустили Мавроди и в конце того же месяца он стал парламентарием Госдумы России, не скрывая, что депутатский мандат был необходим ему только для неприкосновенности. Мавроди прогуливал заседания Думы, продолжал заниматься коммерческой деятельностью, а также создал и возглавил "Партию народного капитала". Но надолго в политике Мавроди не задержался. В 1996 году его лишили полномочий и объявили в розыск.

Мавроди в Госдуме России в 1994 году

1000 и одно мошенничество

Скрываясь от российских властей в арендованных квартирах, Мавроди организовал в Интернете еще одну масштабную электронную пирамиду под названием Stock Generation, которая стала международной. Предприятие было зарегистрировано в Доминиканской Республике как азартная игра, на самом деле функционировало как ложная фондовая биржа, на которой торговали "акциями" вымышленных Мавроди предприятий. Валютные курсы на "ценные бумаги" он также придумывал самостоятельно. От Stock Generation пострадало около трехсот тысяч европейцев и американцев.

Задержание дубль три

В 2003 году авантюриста арестовали. Мавроди обвиняли в мошенничестве, подделке документов, а также в нарушении налогового законодательства. Основное же дело об обмане миллионов вкладчиков насчитывало более 600 томов. Его расследование продолжалось 3 года, и еще год шло судебное разбирательство. В апреле 2007 года мошенник получил по приговору суда четыре года и шесть месяцев лишения свободы, однако уже в мае Мавроди отпустили на волю: в срок заключения зачислили пребывание в следственном изоляторе.

Мавроди при освобождении из СИЗО. Ущерб, нанесенный им обманутым вкладчикам, оценивается в миллиард, а то и в несколько миллиардов долларов

"МММ" – возрождение из пепла

В 2011 году Мавроди со своей квартиры, откуда он практически не выходил, неожиданно объявил о создании новой компании "МММ-2011" с лозунгом "Мы можем многое". Это была очередная финансовая пирамида, участники которой должны были обмениваться деньгами с помощью интернет-кошельков и банковских переводов. В этом году она обанкротилась. Следующие попытки Мавроди "возродить" деятельность своих финансовых пирамид также провалились. В декабре 2015 года он объявил о закрытии "МММ" в России, Беларуси и Казахстане.

Мавроди и Bitcoin

Аферист даже пытался создать своего рода Bitcoin-империю, запустив в начале 2014 года виртуальную пирамиду на основе криптовалюты, назвав свои "электронные деньги" Mavro. Весной 2016 он объявил о закрытии и этой пирамиды. Правда, в 2017 году Мавроди написал в своем Twitter-аккаунте о перезапуске "криптовалюты" Mavro из-за "беспрецедентного роста курса биткойнов".

Последний твит Мавроди

Мавроди о Bitcoin: смотрите видео

Личная жизнь

Мавроди имел жену-украинку. В 1993 году он женился на Елене Павлюченко, которая впоследствии эмигрировала в Россию из Запорожья. На Родине женщина работала воспитательницей в детском саду. Елена была фотомоделью и участвовала в конкурсах красоты различного масштаба, на одном из которых и познакомилась с Сергеем. У них были странные отношения: знакомые пары отмечали, что Мавроди никогда не проживали вместе. Во время своего ареста Сергей настоял на разводе, а в 2006 году ему сообщили, что Елена родила девочку, которую он так никогда и не видел.

Жена Сергея Мавроди

Мавроди как писатель, киносценарист и музыкант

Этот скандальный человек был разносторонней личностью. Он написал много произведений в различных жанрах. Во время следствия над ним Мавроди создал роман "Сын Люцифера". В 2008 году был издан сборник его новелл "Искушение", который является продолжением романа, а также вторая часть – "Искушение 2". Кроме этого, по повести "ПираМММида", в которой Мавроди описал автобиографию, сняли фильм. А в конце 2015 года начался Интернет-показ сериала "Зомби", к которому Мавроди написал сценарий и музыку.

В 2007 году вышла книга Мавроди "Вся правда о "МММ". История первой пирамиды. Тюремные дневники"

Хотя его деятельность оценивают очень неоднозначно, сам Мавроди считал, что:

Важен только масштаб деяний. Их абсолютная величина. Знак же значения не имеет. Минус легко меняется на плюс, и наоборот. Вот только ноль ни на что никогда не меняется.

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