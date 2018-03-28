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Помер Віктор Калашніков – відомий зброяр і син творця легендарного автомату

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Віктор Калашніков разом зі своїм легендарним батьком Михайлом
Віктор Калашніков разом зі своїм легендарним батьком Михайлом / Соцмережі

Помер Віктор Калашніков, який був син легендарного конструктора зброї та творцем найпопулярнішого у світі автомату Михайла Калашнікова. Сталося це 27 березня у російському Іжевську. Видатному російському зброяреві було 75 років.

Відповідне повідомлення опублікував Іжевський державний технічний університет, що носить ім’я Михайла Калашнікова.

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"27 березня пішов із життя випускник ІМІ-ІжДТУ Віктор Михайлович Калашніков – радянський і російський конструктор стрілецької зброї, провідний інженер-конструктор концерну "Калашніков", кандидат технічних наук, син видатного конструктора стрілецької зброї Михайла Тимофійовича Калашникова", – йдеться у дописі.

Зазначається, що народився він 16 липня 1942 року, а у 1966-му, після закінчення Іжевського механічного інституту, почав свою трудову діяльність у відділі Головного конструктора в бюро з розробки нових виробів Іжевського машзаводу.

Під час освоєння автомату Калашнікова провів численні дослідження, виявив низку факторів, що впливають на стійкість, довговічність і безвідмовність виробів, розробив низку вузлів і деталей на рівні винаходів. Брав участь в розробці самозарядних мисливських карабінів, розробив за конкурсом блокування ударника для карабіна "Ведмідь-3". Брав участь у розробці і провів випробування декількох зразків кулемета Калашнікова з комбінованим живленням. Віктор Михайлович брав участь в роботах щодо теми "Абакан", його колективом було розроблено пістолети-кулемети "Бізон-2" і "Вітязь-СН",
– підкреслюють в інституті.

До слова, Віктора Калашнікова було нагороджено Орденом "Знак Пошани", медаллю "В пам'ять 850-річчя Москви", Золотою медаллю Державного Комітету Російської Федерації зі стандартизації та метрології "Гарантія якості та безпеки", медаллю "Честь і користь" Міжнародного благодійного фонду "Меценати". Так він має такі звання: "Почесний працівник промисловості озброєнь", "Заслужений конструктор Російської Федерації", "Почесний зброяр", а також був членом-кореспондентом інженерної академії Удмуртської Республіки.

Додамо, що його батько Михайло Калашніков помер 23 грудня 2013 року.

Нагадаємо, нещодавно у віці 72 років трагічно пішов із життя легендарний радянський хокеїст Юрій Шаталов.

Теги: Зброя Новини Росії наука Втрати
Джерело: 24 Канал
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