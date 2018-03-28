Ковбої українського парламенту: у кого з нардепів найбільше зброї

Не на війні, але арсенал чималий. У приватних колекціях українських депутатів перебуває 18% усієї зареєстрованої зброї.

Найбільш озброєний депутат – Нестор Шуфрич, у його арсеналі 156 одиниць зброї.

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На другому місці однопартієць Шуфрича Михайло Добкін. Він є власником 18-ти рушниць та карабінів з оптичними прицілами та приладами нічного бачення. Геннадій Бобов зібрав у себе 9 одиниць зброї – гвинтівки, рушниці та карабіни. 4-те місце у Віталія Хомутинніка, його він посів із шістьма мисливськими рушницями та карабінами. І замикає ТОП-5 Юрій Мірошниченко із 5-ма мисливськими гвинтівками.

Ковбої українського парламенту

Від такого арсеналу у відвертому шоці Леонід Остальцев – ветеран російсько-української війни та засновник піцерії "Ветерано".

Ігор Котвицький! Пупсик! 6 "нагородняків"! АПС, "Сміт Енд Вессон", "Маузер", "Глок 17", "Форт 9", "Форт 17" и навіть "Форт21". Братан! Нах*ра тобі так дох*ра? Його, мабуть, щомісяця нагороджують,

– сказав він.

Ветеран одразу згенерував ідею – створити нардепський підрозділ.

Я навіть думаю, що можна не озброювати піхотний батальйон, а озброїти 2 роти і десь 3 розвідувальні групи. Єдине, що їм треба буде додати трохи важкого озброєння – кулемети, РПГ, протитанкові, може кілька вогнеметів. У нас вже є повністю боєздатний підрозділ, повністю укомплектований народними депутатами,

– іронізує ветеран.

А от найбільш прогресивною, з точки зору озброєння, є "Радикальна партія". Сергій Скуратовський, Олексій Ленський та Сергій Рибалка на чолі з лідером Олегом Ляшком нагороджені 9-міліметровими німецькими пістолетами-кулеметами МП5. Протистояти "РПЛ-івському спецназу" можуть хіба двоє "нарфронтівців". У Сергій Пашинського та Юрія Берези – по вітчизняній штурмовій гвинтівці "Форт 224".

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Екс-начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк нічого дивного у депутатських арсеналах не має, проте наголошує, що зброю у країні слід легалізовувати.

У багатьох людей, які не мають навіть статуса місцевого депутата, є теж багато зброї. І не менше, ніж у Нестора Шуфрича. Я, звичайно, не вітаю такої кількості зброї, але це його право, і я певен, що він якихось законів не порушує. Тим паче, я знову наголошую, що у нас закону про зброю немає,

– сказав він.

Навіщо нардепам сотні одиниць зброї, схоже, знають лише самі народні обранці. Щоправда, ідеї, що робити із цими стволами, є.