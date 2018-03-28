06:05
28 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
1°C -4°C
  • четвер
    0°C -7°C
  • п'ятниця
    4°C -6°C
  • субота
    5°C 1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лють висланих дипломатів. Небезпечна Червона Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 березня
Вєсті.UA. Проміжна посада Парасюка. Конкурс не для слабкодухих
Вєсті.UA
20:27, 27 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Скандал з військовою технікою на Житомирщині: з’явилися важливі деталі

541 Читать новость на русском
У Новоград-Волинську знайшли склад військової техніки
У Новоград-Волинську знайшли склад військової техніки / Поліція

Виявлена ​​в Житомирській області військова техніка не є бойовою і також немає інформації, що вона була завезена із фронту.

Відповідну заяву військового прокурора Центрального регіону України Григорія Рябенка опублікував на Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Читайте також: Приголомшлива "знахідка": майже 200 одиниць військової техніки виявили на Житомирщині

"Техніка, про яку йде мова, не є бойовою і взагалі не є військовою. Серед зазначеної техніки 196 одиниць – демілітаризовані, з яких 93 – автомобілі та трактори, 98 – причепи, кунги і цистерни, 4 одиниці БТР і 1 – БРДМ", – зазначили у прокуратурі.

Окрім того, Лисенко нагадав, що техніка була виявлена ​​в Новоград-Волинську під час розслідування кримінального провадження щодо крадіжки нафтопродуктів з нафтопроводу "Дружба" і на неї в межах досудового розслідування суд наклав арешт.

Представник прокуратури додав, що під час огляду окремих одиниць вилученої техніки встановлені ознаки знищення номерів вузлів та агрегатів, в зв'язку з чим для їх відновлення та ідентифікації призначена криміналістична експертиза.

Він зазначив, що власником зазначеної техніки є приватний підприємець, у якого вже вилучили договори, довіреності та інші документи з купівлі-продажу. Вони свідчать, що придбання відбувалося протягом останніх 6 – 8 років.

Наразі перевіряється обґрунтованість списання техніки, визначення її оціночної вартості та дотримання порядку її реалізації. Якщо буде доведено, що вона придбана у незаконний спосіб, її може бути конфісковано у дохід держави. Досудове розслідування триває,
– підсумував Лисенко.

Теги: Новини України Новини Житомира Зброя Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 27 березня: ГПУ взялася за Медведчука, мітинги у Росії, футбольна перемога
27 березня, 22:10 Головні новини 27 березня: ГПУ взялася за Медведчука, мітинги у Росії, футбольна перемога
1157
Щодня все сумніше: російські окупаційні сили у Донецьку готові розстріляти командування
27 березня, 22:01 Щодня все сумніше: російські окупаційні сили у Донецьку готові розстріляти командування
Олексій Чибісов 3390
Сімейні лікарі, на старт: важливі питання про підписання договору з лікарем
27 березня, 21:01 Сімейні лікарі, на старт: важливі питання про підписання договору з лікарем
Яніна Ткачук 2018
Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
27 березня, 20:01 Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
Катерина Петренко 721
Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?
27 березня, 19:01 Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?
Інна Жолобович 818
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук