Скандал з військовою технікою на Житомирщині: з’явилися важливі деталі

Виявлена ​​в Житомирській області військова техніка не є бойовою і також немає інформації, що вона була завезена із фронту.

Відповідну заяву військового прокурора Центрального регіону України Григорія Рябенка опублікував на Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

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"Техніка, про яку йде мова, не є бойовою і взагалі не є військовою. Серед зазначеної техніки 196 одиниць – демілітаризовані, з яких 93 – автомобілі та трактори, 98 – причепи, кунги і цистерни, 4 одиниці БТР і 1 – БРДМ", – зазначили у прокуратурі.

Окрім того, Лисенко нагадав, що техніка була виявлена ​​в Новоград-Волинську під час розслідування кримінального провадження щодо крадіжки нафтопродуктів з нафтопроводу "Дружба" і на неї в межах досудового розслідування суд наклав арешт.

Представник прокуратури додав, що під час огляду окремих одиниць вилученої техніки встановлені ознаки знищення номерів вузлів та агрегатів, в зв'язку з чим для їх відновлення та ідентифікації призначена криміналістична експертиза.

Він зазначив, що власником зазначеної техніки є приватний підприємець, у якого вже вилучили договори, довіреності та інші документи з купівлі-продажу. Вони свідчать, що придбання відбувалося протягом останніх 6 – 8 років.

Наразі перевіряється обґрунтованість списання техніки, визначення її оціночної вартості та дотримання порядку її реалізації. Якщо буде доведено, що вона придбана у незаконний спосіб, її може бути конфісковано у дохід держави. Досудове розслідування триває,

– підсумував Лисенко.