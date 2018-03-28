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Скандал с военной техникой в Новоград-Волынском: появились важные детали

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В Новоград-Волынском нашли склад военной техники
В Новоград-Волынском нашли склад военной техники / Полиция

Обнаруженная в Житомирской области военная техника не является боевой и также нет информации, что она была завезена с фронта.

Соответствующее заявление военного прокурора Центрального региона Украины Григория Рябенко опубликовал на Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

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"Техника, о которой идет речь, не является боевой и вообще не является военной. Среди указанной техники 196 единици – демилитаризованные, из которых 93 – автомобили и тракторы, 98 – прицепы, кунги и цистерны, 4 единицы БТР и 1 – БРДМ", – отметили в прокуратуре.

Кроме того, Лысенко напомнил, что техника была обнаружена в Новоград-Волынском в ходе расследования уголовного производства в отношении кражи нефтепродуктов из нефтепровода "Дружба" и на нее в пределах досудебного расследования суд наложил арест.

Представитель прокуратуры добавил, что при осмотре отдельных единиц изъятого техники установлены признаки уничтожения номеров узлов и агрегатов, в связи с чем для их восстановления и идентификации предназначена криминалистическая экспертиза.

Он отметил, что владельцем указанной техники частный предприниматель, у которого уже изъяли договоры, доверенности и другие документы по купле-продаже. Они свидетельствуют, что приобретение происходило в течение последних 6 – 8 лет.

Сейчас проверяется обоснованность списания техники, определение ее оценочной стоимости и соблюдения порядка ее реализации. Если будет доказано, что она приобретена незаконным способом, оно может быть конфисковано в доход государства. Досудебное расследование продолжается,
– подытожил Лысенко.

Теги: Оружие Новости Житомира Новости Украины Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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