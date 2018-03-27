Удивительная кража: почти 200 единиц военной техники обнаружили на Житомирщине

Полиция нашла и изъяла в Новоград-Волынском районе Житомирской области почти 200 единиц военной техники, подготовленных к продаже.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

"Среди выявленной техники – БТРы, БМП, ЗИЛы, Уралы, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в частности, для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ним, аккумуляторные батареи, шины и прочее", – отмечают в полиции.

Читайте также: В Минобороны предупредили о появлении российской специальной техники на Донбассе

В сети Интернет на соответствующих ресурсах физическое лицо размещало объявление о продаже военной техники. Во время обысков были изъяты документы о происхождении техники.

Открыто уголовное производство по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Грабителю "светит" наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или заключение сроком от 3 до 8 лет.