В Минобороны предупредили о появлении российской специальной техники на Донбассе

Главное управление разведки заметило въезд колонны спецтехники со стороны Ростовской области России через временно неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы.

Соответствующую информацию обнародовал представитель Министерства обороны украины Дмитрий Гуцуляк во время традиционного брифинга.

Читайте также: "Не видели раньше ничего подобного": на Донбассе заметили новейшие российские комплексы

Как отметил он, по сообщению Главного управления разведки Украины, Российская Федерация продолжает усиливать так называемые подразделения российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории Донбасса.

"Отмечен въезд колонны специальной техники связи и радиоэлектронной борьбы со стороны Ростовской области России через неконтролируемый участок государственной российско-украинской границы", – добавил Гуцуляк.