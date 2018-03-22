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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

В Минобороны предупредили о появлении российской специальной техники на Донбассе

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Российская военная техника (иллюстрация)
Российская военная техника (иллюстрация) / Соцсети

Главное управление разведки заметило въезд колонны спецтехники со стороны Ростовской области России через временно неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы.

Соответствующую информацию обнародовал представитель Министерства обороны украины Дмитрий Гуцуляк во время традиционного брифинга.

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Как отметил он, по сообщению Главного управления разведки Украины, Российская Федерация продолжает усиливать так называемые подразделения российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории Донбасса.

"Отмечен въезд колонны специальной техники связи и радиоэлектронной борьбы со стороны Ростовской области России через неконтролируемый участок государственной российско-украинской границы", – добавил Гуцуляк.

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Оружие Міністерство оборони України
Источник: 24 Канал
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