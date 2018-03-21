"Не видели раньше ничего подобного": на Донбассе заметили новейшие российские комплексы

Украинские разведчики зафиксировали на оккупированных территориях Донбасса новые российские комплексы, которые блокируют работу беспилотников.

Об этом сообщили волонтеры благотворительного фонда "Вернись живым" на своей странице в Facebook, где опубликовали видео.

"Вот на такой непонятный лучевой прибор недавно наткнулись разведчики одного из подразделений. Сначала кажется, что это простой блик от стекла, ведь вокруг все разрушено. Но после того, как свет немного погас и снова зажглось – коптер отказался слушать команды пилота", – пишут волонтеры.

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По мнению украинских разведчиков, это новая переносная часть одного с российских комплексов РЭБ или РЭР – устройства радиоэлектронной борьбы.

Говорят, что не видели раньше ничего подобного. Но, когда на мониторе появилось цветное мерцание, воздушные разведчики вспомнили, что их аппараты так же становились неконтролируемыми,

– добавили волонтеры.

Добавим, со слов украинских военных на Донбасс заехали российские снайперы.