Российские снайперы заехали на Донбасс, – украинские военные

Несмотря на очередной режим тишины, боевики продолжают провоцировать наших бойцов. За прошедшие сутки, 19 марта, пострадал один украинский защитник.

Больше всего хлопот на Донбассе доставляют вражеские снайперы. Наши бойцы говорят, с той стороны работают профессионалы, вероятно, кадровые российские военные. Несмотря на середину марта все вокруг замело, поэтому добраться до позиций возле оккупированной Горловки можно только военным транспортом.

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И хотя тяжелые калибры боевиков пока молчат, обстрелы не прекращаются. В частности, активизировались вражеские снайперы. Стреляют точно и с большого расстояния, поэтому можно наверняка сказать, что такое оружие вряд ли можно найти в шахте.

Пользуясь тем, что украинские бойцы соблюдают режим тишины, боевики спешат укреплять свои позиции.

"Регулярно слышно звук бронированной техники, все бегают от блиндажа к блиндажу, перемещаются, готовятся к чему-то. Мы же ждем", — отметил боец ​​батальона "Донбасс-Украина" Платон.

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