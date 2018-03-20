12:23
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-5°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    -2°C -8°C
  • пятница
    1°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, 19 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Российские снайперы заехали на Донбасс, – украинские военные

422 Читати новину українською

Несмотря на очередной режим тишины, боевики продолжают провоцировать наших бойцов. За прошедшие сутки, 19 марта, пострадал один украинский защитник.

Больше всего хлопот на Донбассе доставляют вражеские снайперы. Наши бойцы говорят, с той стороны работают профессионалы, вероятно, кадровые российские военные. Несмотря на середину марта все вокруг замело, поэтому добраться до позиций возле оккупированной Горловки можно только военным транспортом.

Читайте также: В кармане террориста взорвалась граната, пять боевиков пострадали

И хотя тяжелые калибры боевиков пока молчат, обстрелы не прекращаются. В частности, активизировались вражеские снайперы. Стреляют точно и с большого расстояния, поэтому можно наверняка сказать, что такое оружие вряд ли можно найти в шахте.

Пользуясь тем, что украинские бойцы соблюдают режим тишины, боевики спешат укреплять свои позиции.

"Регулярно слышно звук бронированной техники, все бегают от блиндажа к блиндажу, перемещаются, готовятся к чему-то. Мы же ждем", — отметил боец ​​батальона "Донбасс-Украина" Платон.

Больше — смотрите в сюжете.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Зачистка клептократов в Верховной Раде: нужно ликвидировать старые схемы
сегодня, 12:01 Зачистка клептократов в Верховной Раде: нужно ликвидировать старые схемы
Віталій Кулик 418
Великий пост 2018: календарь питания на каждый день
сегодня, 10:05 Великий пост 2018: календарь питания на каждый день
109496
сегодня, 10:02 "Складки часу": розчарування, притрушене блискітками
Юлія Ліпенцева 698
Ганебне ставлення до солдат: як українські військові живуть у багнюці
сегодня, 09:00 Ганебне ставлення до солдат: як українські військові живуть у багнюці
Дмитро Гнап 519
Корупція без кордонів: як і чому ЄС закрив модернізацію наших кордонів
сегодня, 08:31 Корупція без кордонів: як і чому ЄС закрив модернізацію наших кордонів
Михайло Поживанов 1015
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук