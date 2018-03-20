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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Російські снайпери заїхали на Донбас, – українські військові

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Попри черговий режим тиші, бойовики продовжують провокувати наших бійців. За минулу добу, 19 березня, постраждав один український захисник.

Найбільше клопотів на Донбасі завдають ворожі снайпери. Наші бійці кажуть, з того боку працюють професіонали, імовірно, кадрові російські військові. Не зважаючи на середину березня все навколо замело, тому дістатись до позицій біля окупованої Горлівки можна лише військовим транспортом.

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І хоч важкі калібри бойовиків поки що мовчать, обстріли не припиняються. Зокрема, активізувались ворожі снайпери. Стріляють точно і з великої відстані, тож можна напевно сказати, що таку зброю навряд можна знайти в шахті.

Користуючись тим, що українські бійці дотримують режиму тиші, бойовики поспішають укріплювати свої позиції.

"Регулярно чути звук броньованої техніки, усі бігають від бліндажа до бліндажа, готуються до чогось. Ми ж чекаємо", – наголосив боєць батальйону "Донбас-Україна" Платон.

Більше – дивіться в сюжеті.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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