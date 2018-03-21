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"Не бачили раніше нічого подібного": на Донбасі помітили новітні російські комплекси

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Новітні російські комплекси помітили на Донбасі
Новітні російські комплекси помітили на Донбасі / Скріншот з відео

Українські розвідники зафіксували на окупованих територіях Донбасу нові російські комплекси, які блокують роботу безпілотників.

Про це повідомили волонтери благодійного фонду "Повернись живим" на своїй сторінці у Facebook, де опублікували відео.

"Ось на такий незрозумілий променевий прилад нещодавно натрапили розвідники одного з підрозділів. Спершу здається, що це простий відблиск від скла, адже навколо все зруйноване. Але після того, як світло трошки згасло і знову засвітилось – квадрокоптер відмовився слухати команди пілота", – пишуть волонтери.

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На думку українських розвідників, це нова переносна частина одного с російських комплексів РЕБ чи РЕР – пристрої радіоелектронної боротьби.

Кажуть, що не бачили раніше нічого подібного. Але, коли на моніторі з'явилося кольорове мерехтіння, повітряні розвідники згадали, що їх апарати так само ставали неконтрольованими,
– додали волонтери.

Додамо, зі слів українських військових, на Донбас заїхали російські снайпери.

Теги: Новини України Збройні Сили України Новини Росії Зброя Війна на Донбасі Волонтери
Джерело: 24 Канал
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