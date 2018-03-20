Це стало б апокаліптичним сценарієм, – експерт про можливі наміри Путіна

Якщо після свого переобрання президент Росії Володимир Путін вирішить щільніше зайнятися внутрішніми соціально-економічними питаннями, ситуація на Донбасі може різко змінитися.

Таку думку висловив старший науковий співробітник Інституту євро-атлантичного співробітництва в Києві Андреас Умланд у інтерв'ю "Укрінформу", який представив у Берліні в Інституті Європейської політики (IEP) можливі сценарії розвитку України.

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"З Росією багато буде залежати від того, які в Кремлі розставлять пріоритети. Якщо це будуть соціально-економічні питання, то Москва постарається досягти скасування або ослаблення санкцій", – зазначив експерт.

На думку Андреаса Умланда, що аби досягти послаблення санкцій, Володимиру Путіну доведеться змінити політику щодо Донбасу. У цьому контексті мова може йти про введення миротворців ООН на схід України.

Але зберігається ризик, що може статися "дуже велика ескалація". Зокрема, якщо міст через Керченську протоку не зможе вирішити транспортні та логістичні проблеми Криму, Росія може спробувати "пробити" наземний коридор на півострів.

Це стало б ("пробиття" наземного коридору до окупованого Криму, – "24") апокаліптичним сценарієм,

– вважає Умланд,