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НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Это стало бы апокалиптическим сценарием, – эксперт о возможных намерениях Путина

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Намерения Путина
Намерения Путина / reporter-ohne-grenzen.de

Если после своего переизбрания президент России Владимир Путин решит плотнее заняться внутренними социально-экономическими вопросами, ситуация на Донбассе может резко измениться.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд в интервью "Укринформу", который представил в Берлине в Институте Европейской политики (IEP) возможные сценарии развития Украины.

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"С Россией многое будет зависеть от того, какие в Кремле расставят приоритеты. Если это будут социально-экономические вопросы, то Москва постарается добиться отмены или ослабления санкций", – отметил эксперт.

По мнению Андреаса Умланда, чтобы добиться ослабления санкций, Владимиру Путину придется изменить политику в отношении Донбасса. В этом контексте речь может идти о введении миротворцев ООН на восток Украины.

Но сохраняется риск, что может произойти "очень большая эскалация". В частности, если мост через Керченский пролив не сможет решить транспортные и логистические проблемы Крыма, Россия может попытаться пробить наземный коридор на полуостров.

Это стало бы ("пробитие" наземного коридора к оккупированному Крыму, – "24") апокалиптическим сценарием,
– считает Умланд,

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Аннексия Крыма Владимир Путин Украина – Россия Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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