У Міноборони попередили про появу російської спеціальної техніки на Донбасі

Головне управління розвідки помітило в'їзд колони спецтехніки з боку Ростовської області Росії через тимчасово непідконтрольну Україні ділянку російсько-українського кордону.

Відповідну інформацію оприлюднив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк під час традиційного брифінгу.

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Як зауважив він, за повідомленням Головного управління розвідки України, Російська Федерація продовжує посилювати так звані підрозділи російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донбасу.

"Відзначено в'їзд колони спеціальної техніки зв'язку та радіоелектронної боротьби з боку Ростовської області Росії через неконтрольовану ділянку державного російсько-українського кордону", – додав Гуцуляк.