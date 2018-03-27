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Приголомшлива крадіжка: майже 200 одиниць військової техніки виявили на Житомирщині

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Поліція знайшла та вилучила у Новоград-Волинському районі Житомирської області майже 200 одиниць військової техніки, підготовлених до продажу.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції у Житомирській області.

"Серед виявленої техніки – БТРи, БМП, ЗІЛи, УРАЛи, ГАЗ, кунги, причепи, автоцистерни, автовишки, тягачі з лебідками та інша техніка, зокрема, для транспортування людей по суходолу і на воді. Також вилучено значну кількість запчастин до неї, акумуляторні батареї, шини та інше", – зазначають у поліції.

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В мережі Інтернет на відповідних ресурсах фізична особа розміщувала оголошення про продаж військової техніки. Під час обшуків було вилучено документи про походження техніки.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Грабіжнику "світить" покарання у вигляді обмеження волі на термін від 3 до 5 років або ув’язнення строком від 3 до 8 років.

Теги: Новини України Поліція Фотоновини Кримінальні новини Новини Житомира Зброя Пограбування
Джерело: 24 Канал
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