Сколько тратит Тимошенко, чтобы впоследствии Украина не пропала

Юлия Владимировна бедна, как церковная мышь - в ее декларации абсолютно ничего нет. Впрочем, если речь идет о национальных интересах – деньги найдутся. На эти интересы конечно надо смотреть через призму самой Тимошенко, которая убеждена что мессия для Украины – это женщина с косой.

65 тысяч долларов – такую сумму ежемесячно платить Юлия Тимошенко за услуги бывшего лоббиста Дональда Трампа Бари Беннетта.

Читайте также: Сколько зарабатывают простые украинцы: детали в цифрах

То есть за год сотрудничества американец получит лично от Тимошенко 720 тысяч долларов. Например, организация прошлогодней встречи с Трампом стоила Тимошенко 141 тысячу долларов.

В период с 2011 по 2014 года лоббисты из Wiley Rein LLP получили от Владимировны 1 миллион 50 тысяч долларов США.

В общем этой компании ЮВТ выплатила 2 миллиона 440 тысяч американских долларов. За последние 8 лет пиар и лоббизм высосал из карманов Юлии Тимошенко почти три миллиона долларов (2 миллиона 870 тысяч долларов.)

Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.