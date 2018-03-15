Сколько зарабатывают простые украинцы: детали в цифрах

Быть народным депутатом – это не обязанность и ответственность, а только привилегии. Путем легких математических решений узнаем, что час работы нардепа в Верховной Раде, отбросив мифические работы в комитетах и комиссиях, стоит примерно 850 гривен. Однако, могут ли себе позволить так жить простые украинцы.

53 гривны – такую сумму в среднем заработают в Украине за час работы. Самая высокая почасовая оплата труда в Киеве – 81 гривна. Меньше ценится человеческий труд на Черниговщине – лишь 42 гривны в час.

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Например, в США час работы стоит в среднем 22 доллара, а это почти 600 гривен, или 11,3 часа работы в Украине. Уровень бедности в Украине упал до того, который был в 2012 году.

Для 12% украинцев недостаточно заработанных денег на еду. Как следствие, 34% граждан довольны своей жизнью в Украине.

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