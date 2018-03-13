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Сколько украинские партии потратили на рекламу: шокирующие суммы

07:15, сегодня 146 Читати новину українською

Как правило, в конце каждого календарного года в голубеньких телеэкранах мы видим тошнотворные лица политиков, которые под кальку всех обычных украинцев поздравляют с праздниками и желают благополучия.

И здесь интересны два нюанса. Первый – именно благосостояние украинцев зависит от самих политиков. А второй – приветствуют они нас за наши же деньги, то есть из госбюджета.

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199 миллионов гривен – такую сумму потратили политические партии Украины за последние три месяца 2017 года. Треть этих средств (56 миллионов гривен) ушла на рекламу в СМИ. Из них 40 миллионов партии потратили на рекламу по телевидению.

Рекордсмен – "Народный фронт", который пропиарился на 18 миллионов гривен. 10 миллионов стоила реклама ВО "Батькивщины", из которых более двух миллионов команда ЮВТ заплатила телеканалу "Интер".

Партия Олега Ляшко облюбовала себе телеканалы "112 Украина" и "Прямой", которым перечислила два миллиона гривен.

6 миллионов потратил "Оппоблок", из которых более 5 ушло на счета "Интер реклама центр".

Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

Теги: Новости политики СМИ Деньги
Источник: 24 Канал
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