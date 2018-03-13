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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Скільки українські партії витратили на рекламу: шокуючі суми

07:15, сьогодні 456 Читать новость на русском

Як правило, наприкінці кожного календарного року в голубеньких телеекранах ми бачимо нудотні обличчя політиків, які під кальку усіх звичайних українців вітають зі святами та бажають добробуту.

І тут цікаві два нюанси. Перший – саме добробут українця залежить від самих політиків. А другий – вітають вони нас за наші ж гроші, тобто з держбюджету.

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199 мільйонів гривень – таку суму витратили політичні партії України за останні три місяці 2017 року. Третина цих коштів (56 мільйонів гривень) пішла на рекламу у ЗМІ. З них 40 мільйонів партії витратили на рекламу по телебаченню.

Рекордсмен – "Народний фронт", який пропіарився на 18 мільйонів гривень. 10 мільйонів коштувала реклама ВО "Батьківщини", з яких понад два мільйони команда ЮВТ заплатила телеканалу "Інтер".



Партія Олега Ляшка облюбувала собі телеканали "112 Україна" та "Прямий", яким перерахувала два мільйони гривень.

6 мільйонів витратив "Опоблок", з яких понад 5 пішло на рахунки "Інтер реклама центр".

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

Теги: Новини політики Гроші ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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