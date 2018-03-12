Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA 20:48, 12 березня 974 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12.03 – якщо плани теперішньої української влади втіляться в життя, то вертоліт Януковича може здатися дитячим лепетом. А все тому, що Петро Олексійович може літати на роботу на ракеті. Надія Савченко досить двозначна особистість: то терористам поспівчуває, то дивує історичними відкриттями, тепер вона зібралася за кордон.
Також у випуску:
Наскільки збідніли депутати, щоб пропіарити себе.
У яку халепу втрапив один з найвідоміших рупорів Кремля.
Чому Україна не зможе паскудити як Росія саму себе.
Джерело: 24 Канал
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