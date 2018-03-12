Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы
Вести.UA 20:50, 12 марта 946 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 12.03 – если планы нынешней украинской власти воплотятся в жизнь, то вертолет Януковича может показаться детским лепетом. А все потому, что Петр Алексеевич может летать на работу на ракете. Надежда Савченко достаточно двусмысленная личность: то террористам посочувствует, то удивляет историческими открытиями, теперь она собралась за границу.
Также в выпуске:
Насколько обеднели депутаты, чтобы пропиарить себя.
В какую беду попал один из самых известных рупоров Кремля.
Почему Украина не сможет марать как Россия саму себя.
Источник: 24 Канал
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