Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 12.03 – если планы нынешней украинской власти воплотятся в жизнь, то вертолет Януковича может показаться детским лепетом. А все потому, что Петр Алексеевич может летать на работу на ракете. Надежда Савченко достаточно двусмысленная личность: то террористам посочувствует, то удивляет историческими открытиями, теперь она собралась за границу.

Также в выпуске: Насколько обеднели депутаты, чтобы пропиарить себя. В какую беду попал один из самых известных рупоров Кремля. Почему Украина не сможет марать как Россия саму себя.