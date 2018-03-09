Кому з політикинь українці найменше довіряють
Тихіше їдеш – далі будеш. Це чудова приказка якою вартувало б скористатись українським політикам. Адже як показує практика, чим більше ти відкриваєш свого рота на камерах – тим більше тебе впізнають, але пропорційцно зникає довіра.
98% українців знають, хто така Юлія Тимошенко. Другу сходинку популярності серед жінок-політиків посіла Надія Савченко (95%). Замикає трійку Ольга Богомолець (77%).
Рівень недовіри до жінок-політиків
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А от за рівнем довіри Юлія Тимошенко пасе задніх. Покладається на лідерку БЮТу кожен шостейукраїнець. Рівень недовіри до Юлії Володимирівни – майже 62 % (61,6).
Найкращий баланс довіри в Оксани Сироїд і Валерії Лутковської (-11%).
В Савченко цей показник найгірший. Лише кожен десятий українець покладається на Надію (9,9%), 65,6% не довіряють нардепці.
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