Кому з політикинь українці найменше довіряють

Тихіше їдеш – далі будеш. Це чудова приказка якою вартувало б скористатись українським політикам. Адже як показує практика, чим більше ти відкриваєш свого рота на камерах – тим більше тебе впізнають, але пропорційцно зникає довіра.

98% українців знають, хто така Юлія Тимошенко. Другу сходинку популярності серед жінок-політиків посіла Надія Савченко (95%). Замикає трійку Ольга Богомолець (77%).



Рівень недовіри до жінок-політиків

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А от за рівнем довіри Юлія Тимошенко пасе задніх. Покладається на лідерку БЮТу кожен шостейукраїнець. Рівень недовіри до Юлії Володимирівни – майже 62 % (61,6).



Найкращий баланс довіри в Оксани Сироїд і Валерії Лутковської (-11%).



В Савченко цей показник найгірший. Лише кожен десятий українець покладається на Надію (9,9%), 65,6% не довіряють нардепці.

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