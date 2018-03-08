Як би виглядало українське суспільство, якщо б в країні було лише 100 жителів

54 жінки і 46 чоловіків – так би гендерно поділилось населення, якби в Україні жили 100 людей. А ще тотальна більшість зі 100 українців мали б вищу освіту, але це зовсім не гарантувало б їм достойного життя.

Приблизно 90 зі 100 жителів України вважають себе українцями, 6 ототожнюють себе з росіянами, а 4 відносяться до іншої національності.

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69 українців зі 100 мешкають у містах, а 31 житель нашої країни проживає у селах.

До християн себе відносять 85 осіб зі 100, близько 13 осіб не відносять себе до жодної конфесії. В України на сотню лише один мусульманин.



В Україні близько 13 осіб зі 100 не відносять себе до жодної конфесії

За критеріями ООН 60 українців зі ста живуть за межею бідності. На сотню жителів країни припадає 9 безробітних, 12 тих, які працюють за кордоном. Варто зазначити, що три чверті зі ста громадян нашої країни мають вищу освіту.

Лише 16 зі ста українців володіють автомобілями. Та, на жаль, чверть сотні українців курить.

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