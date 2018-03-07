Вєсті.UA. Що виграв Ляшко без лотереї. Коломойський повернув собі гори
Вєсті.UA 23:47, 7 березня 1420 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 07.03 – ухвалення бюджету, то для більшості українських громадян процес заплутаний і незрозумілий. Але можна його радикально змінити – перетворити на справжнє шоу. Важке швейцарське життя Ігоря Коломойського починає налагоджуватись. Бідолашний олігарх в якого відібрали "Приватбанк", потихеньку відвойовує своє чесно напрацьоване майно.
Також у випуску:
Як би виглядало суспільство, коли б в Україні було лише 100 жителів.
Поплічники Олександра Захарченка відзначились гостротою розуму.
Джерело: 24 Канал
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