Вести.UA. Что выиграл Ляшко без лотереи. Коломойский вернул себе горы
Вести.UA 23:49, 7 марта 742 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 07.03 – принятие бюджета, это для большинства украинских граждан процесс запутанный и непонятный. Но можно его радикально изменить – превратить в настоящее шоу. Тяжелая швейцарская жизнь Игоря Коломойского начинает налаживаться. Бедный олигарх у которого отобрали "Приватбанк", потихоньку отвоевывает свое честно наработанное имущество.
Также в выпуске:
Как бы выглядело общество, если бы в Украине было всего 100 жителей.
Приспешники Александра Захарченко отличались остротой ума.
Источник: 24 Канал
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