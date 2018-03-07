Вести.UA. Что выиграл Ляшко без лотереи. Коломойский вернул себе горы

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 07.03 – принятие бюджета, это для большинства украинских граждан процесс запутанный и непонятный. Но можно его радикально изменить – превратить в настоящее шоу. Тяжелая швейцарская жизнь Игоря Коломойского начинает налаживаться. Бедный олигарх у которого отобрали "Приватбанк", потихоньку отвоевывает свое честно наработанное имущество.

Также в выпуске: Как бы выглядело общество, если бы в Украине было всего 100 жителей. Приспешники Александра Захарченко отличались остротой ума.