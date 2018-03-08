Как бы выглядело общество, если бы в стране было всего 100 жителей

54 женщины и 46 мужчин – так бы гендерно поделилось население, если бы в Украине жили 100 человек. А еще подавляющее большинство из 100 украинцев имели бы высшее образование, но это совсем не гарантировало бы им достойной жизни.

Примерно 90 из 100 жителей Украины считают себя украинцами, 6 отождествляют себя с русскими, а 4 относятся к другой национальности.

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69 украинцев из 100 живут в городах, а 31 житель нашей страны проживает в селах.

К христианам себя относят 85 человек из 100, около 13 человек не относят себя ни к одной конфессии. В Украине на сотню только один мусульманин.



В Украине около 13 человек из 100 не относят себя ни к одной конфессии

По критериям ООН, 60 украинцев из ста живут за чертой бедности. На сотню жителей страны приходится 9 безработных, 12 тех, которые работают за рубежом. Стоит отметить, что три четверти из ста граждан нашей страны имеют высшее образование.

Лишь 16 из ста украинцев владеют автомобилями. И, к сожалению, четверть из сотни украинцев курит.

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