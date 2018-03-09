Кому из женщин-политиков украинцы доверяют меньше всего

Тише едешь – дальше будешь. Это отличная поговорка, которой стоило бы воспользоваться украинским политикам. Ведь как показывает практика, чем больше ты открываешь свой рот на камеры – тем больше тебя узнают, но пропорционально исчезает доверие.

98% украинцев знают, кто такая Юлия Тимошенко. Вторую строчку популярности среди женщин-политиков заняла Надежда Савченко (95%). Замыкает тройку Ольга Богомолец (77%).



Уровень недоверия к женщинам-политикам

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А вот по уровню доверия Юлия Тимошенко отстает. Полагается на лидера БЮТ каждый шестой украинец. Уровень недоверия к Юлии Владимировне – почти 62% (61,6).

Наилучший баланс доверия – у Оксаны Сыроед и Валерии Лутковской (11%).

У Савченко этот показатель наихудший. Лишь каждый десятый украинец полагается на Надежду (9,9%), 65,6% не доверяют нардепу.

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