Вести.UA. "Оппоблок" пробивает дно. Радикальный доктор Хаус

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 08.03 – самое прекрасное в "Оппоблоке" не то, что они распались, а то как верные "хатико" Януковича и Ко теперь между собой грызутся. Теперь Олег Ляшко грудью встал за одного из ближайших для него мужчин.

Также в выпуске: Кому из женщин-политиков украинцы доверяют меньше всего. От Штепы отказались все судьи.