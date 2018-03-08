Вести.UA. "Оппоблок" пробивает дно. Радикальный доктор Хаус
Вести.UA 20:14, 8 марта 513 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 08.03 – самое прекрасное в "Оппоблоке" не то, что они распались, а то как верные "хатико" Януковича и Ко теперь между собой грызутся. Теперь Олег Ляшко грудью встал за одного из ближайших для него мужчин.
Также в выпуске:
Кому из женщин-политиков украинцы доверяют меньше всего.
От Штепы отказались все судьи.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии