Вєсті.UA. "Опоблок" пробиває дно. Радикальний доктор Хаус
Вєсті.UA 20:12, 8 березня 900 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 08.03 – найпрекрасніше в "Опоблоці" не те, що вони розпались, а те як, вірні "хатіко" Януковича і Ко тепер між собою гризуться. Тепер Олег Ляшко грудьми став за одного з найближчих для нього чоловіків.
Також у випуску:
Кому з жінок політиків українці найменше довіряють.
Від Штепи відмовилися всі судді.
Джерело: 24 Канал
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