Вєсті.UA. "Опоблок" пробиває дно. Радикальний доктор Хаус

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 08.03 – найпрекрасніше в "Опоблоці" не те, що вони розпались, а те як, вірні "хатіко" Януковича і Ко тепер між собою гризуться. Тепер Олег Ляшко грудьми став за одного з найближчих для нього чоловіків.

Також у випуску: Кому з жінок політиків українці найменше довіряють. Від Штепи відмовилися всі судді.