Вести UA. Гимнотворец Шуфрич. Певческие способности Ляшко
Вести.UA 20:57, сегодня 69 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 14.03 – авторов государственного гимна Украины может стать больше: Нестор Шуфрич занялся гимнотворчеством. Необычные умения Олега Ляшко могут принести пользу всей стране.
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Источник: 24 Канал
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