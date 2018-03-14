Вести UA. Гимнотворец Шуфрич. Певческие способности Ляшко

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 14.03 – авторов государственного гимна Украины может стать больше: Нестор Шуфрич занялся гимнотворчеством. Необычные умения Олега Ляшко могут принести пользу всей стране.

Также в выпуске: Откуда у политиков лишние килограммы. Сколько стоит час работы нардепа в Верховной Раде – в "Цифре дня".