Вєсті UA. Гімнотворець Шуфрич. Співочі здібності Ляшка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 14.03 – авторів державного гімну України може побільшати: Нестор Шуфрич зайнявся гімнотворенням. Незвичайні вміння Олега Ляшка можуть принести користь усій країні.

Також у випуску: Звідки в політиків зайві кілограми. Скільки коштує година праці нардепа у Верховній Раді – у "Цифрі дня".