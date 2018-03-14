Вєсті UA. Гімнотворець Шуфрич. Співочі здібності Ляшка
Вєсті.UA 20:53, сьогодні 288 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 14.03 – авторів державного гімну України може побільшати: Нестор Шуфрич зайнявся гімнотворенням. Незвичайні вміння Олега Ляшка можуть принести користь усій країні.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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