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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН
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Скільки заробляють прості українці: деталі у цифрах

07:30, сьогодні 972 Читать новость на русском

Бути народним депутатом – це не обов'язок і відповідальність, а тільки привілеї. Шляхом легких математичних рішень дізнаємось, що година праці нардепа у Верховній Раді, відкинувши міфічні роботи в комітетах та комісіях, вартує приблизно 850 гривень. Проте, чи можуть собі дозволити так жити прості українці.

53 гривні – таку суму в середньому зароблять в Україні за годину роботи. Найвища погодинна оплата праці в Києві – 81 гривня. Найменше цінується людська праця на Чернігівщині – лише 42 гривні в годину.

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Наприклад в США година праці коштує в середньому 22 долари, а це майже 600 гривень, або 11,3 годин роботи в Україні. Рівень бідності в Україні впав до того, який був у 2012 році.

Для 12 % українців не достатньо зароблених грошей на їжу. Як наслідок, 34 % громадян задоволені своїм життям в Україні.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

Джерело: 24 Канал
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