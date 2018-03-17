Скільки витрачає Тимошенко, щоб згодом Україна не пропала
Юлія Володимирівна бідна, як церковна миша – у її декларації геть нічого немає. Утім, якщо мова йде про національні інтереси – гроші знайдуться. На ці інтереси звісно треба дивитись через призму самої Тимошенко, яка переконана що месія для України – це жінка з косою.
65 тисяч доларів – таку суму щомісяця платитиме Юлія Тимошенко за послуги колишнього лобіста Дональда Трампа Барі Беннетта.
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Тобто за рік співпраці американець отримає особисто від Тимошенко 720 тисяч доларів. Для прикладу, організація тогорічної зустрічі із Трампом коштувала Тимошенко 141 тисячу доларів.
В період з 2011 по 2014 роки лобісти із Wiley Rein LLP отримала від Володимирівни 1 мільйон 50 тисяч доларів США.
Загалом цій компанії ЮВТ виплатила 2 мільйони 440 тисяч американських доларів. За останні 8 років піар і лобізм висмоктав з кишень Юлії Тимошенко майже три мільйони доларів (2 мільйони 870 тисяч доларів.)
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