Скільки витрачає Тимошенко, щоб згодом Україна не пропала

Юлія Володимирівна бідна, як церковна миша – у її декларації геть нічого немає. Утім, якщо мова йде про національні інтереси – гроші знайдуться. На ці інтереси звісно треба дивитись через призму самої Тимошенко, яка переконана що месія для України – це жінка з косою.

65 тисяч доларів – таку суму щомісяця платитиме Юлія Тимошенко за послуги колишнього лобіста Дональда Трампа Барі Беннетта. Читайте також: Скільки заробляють прості українці: деталі у цифрах Тобто за рік співпраці американець отримає особисто від Тимошенко 720 тисяч доларів. Для прикладу, організація тогорічної зустрічі із Трампом коштувала Тимошенко 141 тисячу доларів.



В період з 2011 по 2014 роки лобісти із Wiley Rein LLP отримала від Володимирівни 1 мільйон 50 тисяч доларів США. Загалом цій компанії ЮВТ виплатила 2 мільйони 440 тисяч американських доларів. За останні 8 років піар і лобізм висмоктав з кишень Юлії Тимошенко майже три мільйони доларів (2 мільйони 870 тисяч доларів.) Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.