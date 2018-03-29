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Улюбленці долі: кому з держслужбовців найбільше пощастило у лотерею

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Лотерея (ілюстрація)
Лотерея (ілюстрація) / Фото з вільних джерел

Якщо вірити деклараціям, нардеп та лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко виграв понад півмільйона у лотерею. Проте серед чиновників знайшлися й більш "щасливі".

Про це йдеться у Bihus.Info

Народний депутат від "Самопомочі" Павло Кишкар виявився головним улюбленцем долі. Згідно з його декларації за 2015 рік, він зазначив, що виграв в лотерею 1,2 мільйона гривень.

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За його словами, таку суму він виграв не через просте везіння, а ретельно прорахована математична модель:

Я купив лотерейний білет і виграв. Але можливість виграшу дає математичний аналіз. Це досить складна система в плані роботи,
– зазначив він.

На день народження в лотереї 1 мільйон гривень виграла начальниця відділу освіти Шполянської міської ради Черкаської області Ірина Каландирець. Допоміг "підняти" таку суму магічний камінь у садибі Гоголя на Полтавщині, на якому вона посиділа під час екскурсії напередодні і загадала виграти мільйон. Проте їй лише виплатили близько 300 тисяч гривень. Але зупинятися на досягнутому вона не збирається і заявляє про намір поборотися за джек-пот у розмірі 3 мільйонів гривень.

Дружина начальника відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Олександра Мороза, виграла 777 тисяч гривень.

Затятий гравець Олексій Ленський у 2015 році виграв в "Українську національну лотерею" 9,5 тисяч гривень, а в 2016 зірвав великий куш – майже 562 тисячі. Проте у 2017 році сума нового виграшу значно зменшилася – лише 76,5 тисяч гривень.

Олегу Ляшку "Фортувна посміхнулася тричі: 24 жовтня 2017 року він подав декларацію про суттєві зміни, в якій повідомив про три виграші в "УНЛ" на загальну суму 571 тисяча гривень. Принесли їх Ляшку нібито ставки на футбольні матчі. Але “методом Ляшка” після цього чомусь зацікавилися зовсім не математики, а НАБУ, яке запідозрило нардепа у декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні.

Чиновники за 2015-2018 роки у лотереях і на букмекерських ставках "підняли" 7 874 тисячі гривень.

До слова, не на війні, але арсенал чималий. У приватних колекціях українських депутатів перебуває 18% усієї зареєстрованої зброї.

Теги: Новини України Верховна Рада Рейтинги Гроші е-декларування Олег Ляшко Олександр Мороз
Джерело: 24 Канал
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