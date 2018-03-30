Порошенко оприлюднив декларацію за 2017 рік: скільки заробив Президент
Президент України Петро Порошенко прозвітував про доходи, видатки та благодійність.
Як вказано на сайті Президента, загальна сума доходів, отриманих Петром Порошенком за 2017 рік, склала понад 16 мільйонів гривень – 16303874 гривнень. 336000 гривень із них становить заробітна плата, яку глава держави із року в рік в повному обсязі перераховує на благодійні цілі. 15795874 гривень – проценти по депозитах.
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Зазначається, що протягом 2017 року Петро Порошенко не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є. Все через те, що свою частку в найбільшому активі, корпорації "Рошен", Петро Порошенко передав у довірчу власність "Ротшильд".
Незмінним залишився перелік цінних паперів, якими володіє Порошенко. А також нерухомого та рухомого майна у порівнянні з 2016 рік не збільшилося.
Сума коштів, які Петро Порошенко зберігає на банківських рахунках, зменшилася за рік на 430 тисяч доларів.