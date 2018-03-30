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Порошенко оприлюднив декларацію за 2017 рік: скільки заробив Президент

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / РБК-Україна

Президент України Петро Порошенко прозвітував про доходи, видатки та благодійність.

Як вказано на сайті Президента, загальна сума доходів, отриманих Петром Порошенком за 2017 рік, склала понад 16 мільйонів гривень – 16303874 гривнень. 336000 гривень із них становить заробітна плата, яку глава держави із року в рік в повному обсязі перераховує на благодійні цілі. 15795874 гривень – проценти по депозитах.

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Зазначається, що протягом 2017 року Петро Порошенко не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є. Все через те, що свою частку в найбільшому активі, корпорації "Рошен", Петро Порошенко передав у довірчу власність "Ротшильд".

Незмінним залишився перелік цінних паперів, якими володіє Порошенко. А також нерухомого та рухомого майна у порівнянні з 2016 рік не збільшилося.

Сума коштів, які Петро Порошенко зберігає на банківських рахунках, зменшилася за рік на 430 тисяч доларів.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко е-декларування
Джерело: 24 Канал
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