Луценко показал свою декларацию: зарплата более миллиона гривен

Генпрокурор Украины Юрий Луценко задекларировал 1 миллион 302 тысячи гривен зарплаты, полученной в 2017 году. При этом глава ГПУ указал в декларации, что не имеет собственного автомобиля.

Об этом свидетельствует электронная декларация Луценко в Едином госреестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме зарплаты, Луценко внес в свою декларацию информацию о полученных 2 подарках в неденежной форме. Общая их стоимость составляет 289,3 тысячи гривен.

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Генпрокурор также отметил, что хранит на счетах в "Укрэксимбанка" 1 миллион 331,8 тысячи гривен. В этом же банке Луценко открыл счет для хранения 2,9 тысячи евро и 11,4 тысячи долларов. Кроме того, еще 10 тысяч гривен глава ГПУ хранит в наличных деньгах.

Собственного транспорта у Луценко, согласно его декларации, нет. Однако генпрокурор пользуется служебным автомобилем Toyota Camry 2013 года выпуска.

В свою очередь жена генпрокурора Ирина Луценко приобрела автомобиль Mercedes-Benz 2017 года выпуска. Также в декларации главы ГПУ указано, что за год его жена получила 240,5 тысячи гривен зарплаты и 252,8 тысячи гривен компенсации на ведение депутатской деятельности.

Что касается недвижимости семьи Луценко, то жена генпрокурора владеет квартирой в Киеве площадью 181 квадратный метр, нежилым помещением в Киеве площадью 92,2 квадратных метра, жилым домом в городе Дубно площадью 203,9 квадратных метра и земельным участком в Дубно площадью 775 квадратных метров.

Сам же Юрий Луценко делит с женой право собственности на квартиру в Киеве площадью 181 квадратный метр, жилой дом площадью 859 квадратных метров в Киево-Святошинском районе, а также земельный участок в этом районе площадью 2,475 квадратных метра. Кроме того, супруги являются совладельцами гаража в Киево-Святошинском районе площадью 80 квадратных метров.