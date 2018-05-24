От Москвы до Нью-Йорка: сколько зарубежной недвижимости задекларировали нардепы

В течение года депутаты Верховной Рады ходят на работу в украинский сессионный зал и принимают ключевые для жизни страны решения. А вот отдыхать после трудов они, как правило, ездят за границу. Некоторые имеет там и собственную недвижимость.

Депутатские дома на Лазурном побережье Франции и золотых песках Испании подсчитали аналитики проекта "Декларации", пишет Bihus.info.

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Рекордсменом по количеству и совокупной площадью зарубежной недвижимости оказался народный депутат от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский. Он с семьей владеет около шести гектарами земли и пятью квартирами общей площадью 996,3 квадратных метров в России. Также на территории нашей северной соседки Новинским принадлежит 453-метровое нежилое помещение, 79-метровый гараж и недостроенный жилой дом неизвестной площади.

Недвижимость нардепов за границей инфографика

Три земельных участка, две виллы площадью 1056 и 337 квадратных метров во Франции и 332-метровые апартаменты в Греции записанные на компании, бенефициаром которых является Юлия Левочкина. Аналогичными греческими апартаментами через свой кипрский оффшор BROVE HOLDINGS LIMITED владеет ее брат Сергей Левочкин. Также он задекларировал пользование 1056-метровой виллой сестры на Лазурном побережье. Стоимость последней оценивается в 40 миллионов евро, однако пока на нее наложен арест французским судом.

15 соток земли и 459-метровой торгово-офисным зданием в Латвии владеют жена и дочь бронзового призера рейтинга – парламентария Ярослава Дубневича. 270-метровый дом и 16 соток земли в Германии задекларировал и скандальный нардеп Борислав Розенблат.

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Замыкает топ-5 рейтинга первый заместитель фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко. На его фирму Treck Holding Coast S.L. записан 539-метровый дом в Испании. Также нардеп задекларировал апартаменты неизвестной площади во Франции, которые арендует его дочь Ольга, которая учится там в одном из самых престижных институтов моды и дизайна в мире – Istituto Marangoni.



Игор Кононенко

Собственный дом площадью 455 квадратных метров имеет в Испании и нардеп Александр Герега с женой. А вот парламентарии Евгений Рыбчинский и Максим Ефимов, в свою очередь, предпочитают Соединенные Штаты Америки. Первый задекларировал там 450-метровый дом на праве пользования в жены, а второй обладает 279-метровой квартирой, и еще одна 117-метровая находится в процессе строительства.

Четыре квартиры и гараж в Болгарии задекларировал народный депутат от партии "Видродження" и по совместительству председатель Ассоциации болгар в Украине Антон Киссе. И замыкает топ-10 финалистов нардеп Руслан Демчак, жена которого уже три года подряд арендует 355-метровый дом в Великобритании.

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Самой популярной страной по количеству недвижимости оказалась Россия. Там народные избранники владеют 13 объектами недвижимости. 11 из них принадлежат уже вышеупомянутому нардепу Новинскому, еще одной 220-метровой квартирой и машиноместом обладает там жена председателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко.

На втором месте по популярности оказалась Франция (9 объектов недвижимости), а на третьем – Болгария (6 объектов). Далее следуют Испания и США. В этих странах депутаты задекларировали по 5 объектов. В целом же в 2017 году 24 народных избранника указали в своих декларациях 55 объектов недвижимого имущества в 15 зарубежных странах.