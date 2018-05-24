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Від Москви до Нью-Йорка: скільки закордонної нерухомості задекларували нардепи

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Нерухомість нардепів за кордоном (ілюстрація)
Нерухомість нардепів за кордоном (ілюстрація) / Фото з відкритих джерел

Протягом року депутати Верховної Ради ходять на роботу до української сесійної зали і приймають ключові для життя країни рішення. А от відпочивати після трудів вони, зазвичай, їздять за кордон. Дехто має там і власну нерухомість.

Депутатські будинки на Лазурному узбережжі Франції та золотих пісках Іспанії підрахували аналітики проекту "Декларації", пише Bihus.info.

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Рекордсменом за кількістю і сукупною площею іноземної нерухомості виявився народний депутат від партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський. Він з родиною володіє близько шістьма гектарами землі та п'ятьма квартирами загальною площею 996,3 квадратних метрів у Росії. Також на території нашої північної сусідки Новинським належить 453-метрове нежитлове приміщення, 79-метровий гараж і недобудований житловий будинок невідомої площі.


Нерухомість нардепів за кордоном: інфографіка

Три земельних ділянки, дві вілли площею 1056 і 337 квадратних метрів у Франції і 332-метрові апартаменти у Греції записані на компанії, бенефіціаром яких є Юлія Льовочкіна. Аналогічними грецькими апартаментами через свій кіпрський офшор BROVE HOLDINGS LIMITED володіє її брат Сергій Льовочкін. Також він задекларував користування 1056-метровою віллою сестри на Лазурному узбережжі. Вартість останньої оцінюють у 40 мільйонів євро, проте наразі на неї накладено арешт французьким судом.

15 сотками землі і 459-метровою торгово-офісною будівлею у Латвії володіють дружина та донька бронзового призера рейтингу – парламентаря Ярослава Дубневича. 270-метровий будинок та 16 соток землі в Німеччині задекларував і скандальний нардеп Борислав Розенблат.

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Замикає топ-5 рейтингу перший заступник фракції "Блоку Петра Порошенка" Ігор Кононенко. На його фірму Treck Holding Coast S.L. записаний 539-метровий будинок в Іспанії. Також нардеп задекларував апартаменти невідомої площі у Франції, які орендує його донька Ольга, що навчається там у одному з найпрестижніших інститутів моди і дизайну в світі – Istituto Marangoni.

Ігор Кононенко
Ігор Кононенко

Власний будинок площею 455 квадратних метрів має в Іспанії і нардеп Олександр Герега з дружиною. А от парламентарі Євген Рибчинський і Максим Єфімов, у свою чергу, надають перевагу Сполученим Штатам Америки. Перший задекларував там 450-метровий будинок на праві користування в дружини, а другий володіє 279-метровою квартирою, і ще одна 117-метрова перебуває у процесі будівництва.

Чотири квартири та гараж в Болгарії задекларував народний депутат від партії "Відродження" і за сумісництвом голова Асоціації болгар в Україні Антон Кіссе. І замикає топ-10 фіналістів нардеп Руслан Демчак, дружина якого вже три роки поспіль орендує 355-метровий будинок у Великій Британії.

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Найпопулярнішою країною за кількістю нерухомості виявилася Росія. Там народні обранці володіють 13 об’єктами нерухомості. 11 із них належать вже вищезгаданому нардепу Новинському, ще однією 220-метровою квартирою і машиномісцем володіє там дружина голови фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка.

На другому місці за популярністю опинилася Франція (9 об’єктів нерухомості), а на третьому – Болгарія (6 об’єктів). Далі йдуть Іспанія та США. У цих країнах депутати задекларували по 5 об’єктів. Загалом же 2017 році 24 народних обранці вказали у своїх деклараціях 55 об’єктів нерухомого майна у 15 іноземних країнах.

Теги: Новини політики Новини України е-декларування Верховна Рада Нерухомість
Джерело: 24 Канал
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