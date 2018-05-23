Акціонери передали "людині судді Ємельянова" половину заводу в обмін на вихід із банкрутства

Олексій Дмитрієнко у 2014 році отримав майже 34% акцій ПрАТ "АТЕК" – заводу з 30 гектарами землі в Києві. Керівництво заводу каже, що це був розрахунок іншого акціонера із суддею Артуром Ємельяновим за випуск "АТЕК" з процедури банкрутства.

Про це йдеться у розслідуванні "Вибухова суміш" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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У той час (2014 рік) Артур Ємельянов працював заступником голови Вищого господарського суду України і лишався однією з найвпливовіших фігур у системі господарських судів.

В перемовинах Нагребельного (акціонер "АТЕК" – 24) з Ємельяновим було досягнуто домовленості, що не просто нас повинні були випустити із процедури банкрутства, а в обмін на передачу людині Ємельянова частини корпоративних прав. У червні та липні 2014 року були підписані договори дарування та купівлі-продажу корпоративних прав Дмитрієнку. Це людина Ємельянова,

– розповіла юристка та акціонерка ПрАТ "АТЕК" Марина Шейгас.

Шейгас належить до команди іншого акціонера заводу – бізнесмена Андрія Нагребельного. Наразі на заводі існує корпоративний конфлікт через продаж групою Нагребельного половини майна заводу.

11 січня 2017 року кілька корпусів "АТЕК" продали приватній фірмі. Покупцем виявилося свіжостворене ТОВ "ПАО Інвестмент Лімітед Україна", яке у засновниках має арабську компанію, а зв’язки приводять до юридичного об’єднання "АКТІО" і екс-співробітників СБУ.

Акціонер Олексій Дмитрієнко, якого керівництво "АТЕК" називає "людиною судді Ємельянова", оскаржує продаж майна ПАО в судах. Він вказує, що договір купівлі-продажу був укладений без його згоди як акціонера.

Акціонерка заводу юристка Марина Шейгас пояснює це так.

Він (Дмитрієнко – 24) не брав участі з 14-го року, тому що ця людина "примарна". Він існує фізично, але ніколи не реалізував свої права",

– зазначила вона.

Розшукати вихідця з Донецька Дмитрієнка журналістам не вдалося.

Окрім господарських судів, існує також кримінальне провадження про незаконне заволодіння майна "АТЕКу" приватною "ПАО Інвестмент Лімітед Україна", в рамках якого 23 березня цього року на заводі проходили обшуки Нацполіції.

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Наразі продані за договором приміщення арештовані, а гроші за продаж від ПАО до "АТЕК" не надійшли.

Тим часом керівництво заводу будує нові інвестиційні плани.

Ми вирішили зробити сміттєпереробний завод і крематорій. Завести одного цивільного інвестора, який побудує це диво,

– каже гендиректорка "АТЕК" Лариса Ільєнко.

Наразі завод має податковий борг у 32 мільйони гривень. Продаж майна ПАО керівництво пояснювало необхідністю залучити інвестора.