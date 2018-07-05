Помилка на ім’я Назар Холодницький: скільки безкоштовної землі отримала родина очільника САП

Чинному очільнику САП Назару Холодницькому дуже пощастило. Він і його родина безкоштовно отримали п’ять ділянок під Києвом загальною площею майже півгектара. Чотири з них розташовані на території Києво-Святошинського району, де наш герой працював прокурором.

Ви тільки не подумайте нічого погано – все цілком законно. Хіба ви не знали, що за законом кожен громадянин має право на безкоштовну земельну ділянку? Не знали? Ну то я зараз процитую нашого героя.

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"Згідно із законом, кожен громадянин має право отримати земельну ділянку для будівництва або садівництва. 10-12 соток. І нічого поганого в тому, що я і члени моєї сім'ї скористалися цим правом, немає. Ось і все: були написані звернення, вони були розглянуті на сесіях сільрад, а далі відбулася звичайна процедура їх оформлення", – прокоментував Холодницький.



Назар Холодницький

Бачите, як все просто? У вас так не виходило? Місцеві ради вас на три літери посилали? Ну, бачите, хто ж вам винний, що ви не прокурори чи їхні родичі. Бо якщо ви не прокурор, СБівець, суддя, депутат чи ще якийсь "розенблят", то ніякої безкоштовної ділянки, тим більше в дорожезному передмісті Києва, ви в житті не отримаєте.

Навіть, якщо ви нужденна багатодітна родина чи ветеран АТО, гарантовану законом безкоштовну землю ви не отримаєте. Тут на кожну прокурорську родину вже не вистачає, а ви зі своїм "гарантовано законом" пхаєтеся. Геть совісті не маєте.

Але повертаємося до нашого нужденного прокурора, якому, на диво, пощастило безкоштовно отримати дві дорогі ділянки під Києвом, ще тричі, ви не повірите, пощастило його родині. Так, усі ці земельні ділянки виділили керівнику САП Назару Холодницькому, а також його матері та рідній сестрі під безоплатну приватизацію. Земля виділялася в одних з найдорожчих приміських районах Києва.

2012 року Холодницький безкоштовно отримав дві ділянки в селі Білогородка Києво-Святошинського району, площею 0,1 та 0,12 гектрара. Роком пізніше сестра Холодницького Ганна, яка вже 20 років проживає в Італії, теж безкоштовно отримала у власність ще дві земельні ділянки на території Києво-Святошинського району – у селі Михайлівка-Рубежівка (0,15 гектара) та в селі Ходосівка (0,11 гектара). 2016 року сестрі перейшла у спадок ще одна ділянка, раніше теж безкоштовно отримана матір’ю Холодницького у Макарівському районі Київської області.

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Загалом Назар Холодницький та його сестра володіють 12 об’єктами нерухомості. 8 з них розташовані на території Києво-Святошинського району. Саме в тому районі, де Назар Холодницький працював прокурором. Яке дивовижне співпадіння, буває ж таке.

Серед них – особиста квартира Антикорупційного прокурора у місті Вишневому від забудовника "Акварелі". Саме власник компанії "Акварелі" та мер Вишневого Ілля Діков, з яким раніше працював Назар Холодницький, є фігурантами кримінального розслідування щодо хабара в.о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун.



Ілля Діков

До речі, фігуранта саме цієї справи Холодницький попереджав про обшуки НАБУ і інструктував, як брехати на допитах детективам. І зовсім нещодавно Антикорупційна прокуратура Холодницького закрила цю справу. Вони просто начхали на опертативне відео, на якому мер пропонує хабар міністру, ну і томами зібраних детективами доказів.

Також сестра та матір нинішнього очільника САП у 2013-2014 роках, коли Холодницький працював в Києво-Святошинській прокуратурі, придбали в цьому ж районі прямо під Києвом дві квартири в одного і того ж забудовника – ТОВ "МІД СЕРВІС" на 183 та 125 "квадрата". Крім того, сестра Холодницького 2017 року набула у власність квартиру в селі Крюківщина. Квартира набута за договором пайової участі, який укладено теж 2013 року.

І все це щастя родина отримала під Києвом, де працював Холодницький. Нагадаю, що сестра на той час вже багато років жила в Італії. До речі, це не вся нерухомість: у Львові родина володіє ще двома квартирами та житловим будинком.

До слова, з будинком вийшла цікава історія. Після оприлюднення інформації про нерухомість на Холодницького посипався шквал запитань від журналістів. Так ось про цей будинок він сказав: "Я не знаю, про який будинок говорять юристи ЦПК, нехай мені скажуть адресу – я там поживу".

Немає проблем. Адреса будинку: місто Львів, провулок Червоної Калини, 26а. Три чверті будинку набуті сестрою Холодницького 2012 року. Ось і витяг з державного реєстру нерухомості, який бетонно свідчить, що Холодницький збрехав журналістам про будинок і навіть оком не моргнув.



Витяг з державного реєстру нерухомості щодо нерухомості родини Холодницьких

Загалом виправдання Холодницького про нерухомість – просто феєричні. Спочатку він зявляє: "Що я можу сказати: це черговий вкид…". А вже кількома реченнями нижче, в тому ж коментарі, він підтверджує правдивість оприлюдненої інформації.

Вони були виділені, все було оформлено належним чином. Так само моя сестра, хоч вона проживає в Італії, але так само зверталася про виділення земельних ділянок і їх виділили,

– сказав Холодницький.

От же ж пощастило прокурорській родині, не те що нам з вами.

Загалом же, нічого незвичайного: Холодницький виявився типовим прокурором в найгіршому значенні цього слова. Шкода, що доказати цю історію ми змогли так пізно. В іншому випадку Холодницький, можливо, і не очолив би Антикорупційну прокуратуру. А значить – не знищив би цілий ряд надважливих справ НАБУ і не заблокував роботу детективів щодо інших розслідувань.

Можливо, це б пришвидшило зміни в 45-мільйонній Україні, спраглій до справедливості і покарання злочинців. Але історія не знає умовного способу. Отже, помилку на ім’я Назар Холодницький треба виправляти. Вже протягом найближчих тижнів будемо мати можливість позбутися такого горе-прокурора.